Большинство амурских долгожителей – женщины

1 октября в России отмечают День пожилых людей. По данным амурского отделения Пенсионного фонда, в Приамурье 90-летний порог миновали 1 822 долгожителя. Из них 1 495 женщин и 327 мужчин.

Семь амурчан живут на свете больше 100 лет. Из них четверо благовещенцы, остальные из Райчихинска, Свободного и Сковородинского района.

1 593 амурчанам исполнилось 90 лет, 215 справили 95-летние юбилеи, 100 лет отметили семь человек, 101 год исполнилось пяти жителям Приамурья, 102 года – одному. Старейшей является жительница Свободного – в марте текущего года ей исполнилось 103 года.

Больше всего людей в возрасте 90 лет и старше живут в Благовещенске и Благовещенском районе – 624 человека. На втором месте Белогорск и Белогорский район, где живут 196 дедушек и бабушек, на третьем – Свободный и район, там живут 167 человек. Меньше всего долгожителей в Ромненском и Селемджинском районах – 22 и 13 человек соответственно.

«Интересно, что в паспорте многих долгожителей в графе "Дата рождения" указаны 1 января или 1 июля. Это связано с тем, что у большинства из них дореволюционные церковные метрики не сохранились, поэтому при выдаче паспортов им проставлялась дата начала того полугодия, в котором предположительно родился человек: зимой или летом. Но, как правило, долгожители помнят свой настоящий день рождения и поэтому принимают поздравления два раза в год», – отмечают в отделении Пенсионного фонда России по Амурской области.

Прибавка к пенсии за 100-летие в законодательстве не предусматривается. Ее начинают выплачивать автоматически уже по достижении 80-летнего возраста, за исключением случая, если пенсионер прежде не был признан инвалидом первой группы или второй группы третьей степени. Тогда выплата назначается с установления инвалидности. Сумма прибавки за «80 лет» сегодня составляет 5 334 рубля 19 копеек. Ее начинают выплачивать с месяца, следующего после дня рождения.

1 октября в России отмечается День пожилых людей. Отделение Пенсионного фонда по Амурской области поздравляет всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться.