Золото на 100 миллионов мошенники переправили из Якутии в Москву: обзор прессы

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Муфтий Москвы Аляутдинов призвал узаконить многоженство; смягчен приговор актеру Павлу Устинову; Китай стремится к лидерству в освоении околоземного пространства; премьер-министр Медведев поручил пересмотреть правила работы кафе и ресторанов. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Начну с «Российской газеты». Здесь о том, что мошенники переправили в столицу (вот куда стекается все ворованное) из Якутии 26 килограммов золота. И в Москве, и в Подмосковье работали несколько кустарных аффинажных лабораторий, где трудились в том числе студенты-химики. Они превращали золотосодержащее сырье в слитки. Сбывали их через ломбарды и частных скупщиков под видом лома.

Еще пишут о том, что в той же столице обчистили банкомат на 11 миллионов рублей. То есть, собственно, ничего удивительного.

А вот более заметное сообщение. Мосгорсуд смягчил приговор актеру Павлу Устинову. И тут только у дураков не возникнет вопроса: как это – сначала ни за что осудили, а потом так и оставили виновным? Вдруг вспомнился Лермонтов с его хрестоматийным: «Все это было бы смешно»…

Также в номере

О чем еще интересном можно найти в «Российской газете». Рассказывается, что космическая программа Китая выходит на новую орбиту, – это позволит стране занять лидирующие позиции в освоении околоземного пространства.

Еще издание успокоило курильщиков, мол, курить на балконе с сегодняшнего дня все-таки можно. Но осторожно. А если неосторожно – то нельзя. Вот и всё.

Из самого интересного – статья о Марке Захарове – упокой, господь, его душу.

Очень интересно

Далее – «Амурская правда», рассказавшая о том, что почти 3 тысячи жителей области заболели ОРВИ – это раз. Второе: на повышение зарплат бюджетников выделят миллиард рублей. Но не сразу. Постепенно. Сейчас они получают в среднем по 41 тысяче с копейками, а будут получать по 44 тысячи. И тоже с копейками. И тоже в среднем.

Что там в-третьих – в-третьих, отмечу большой материал Анны Деровой о перспективах Циолковского. Глава Роскосмоса Рогозин (с чьих слов эти перспективы описаны) сказал, что у приехавших в город покорителей космоса жены не будут ворчливо спрашивать: «Куда ты меня привез?»

Полный абзац

Берем в руки «Комсомольскую правду», читаем о том, что новая маркировка молочных продуктов приведет к подорожанию. То есть, как я понял, состав молочки останется прежним, чуть изменится только фантик, но цена возрастет.

Еще здесь пишут о том, что Медведев (речь о премьер-министре) поручил пересмотреть правила работы кафе и ресторанов. Отныне контроль за приготовлением блюд смягчат. Приведет ли и это к подорожанию, не говорится. Но, скорее всего, приведет. Но самое забойное в «Комсомолке» – не это. И даже не то, что Путин угощал Кэмерона черной икрой. О самом-самом – чуть ниже.

На посошок

Так вот, самое забойное – это даже и не то, что управляющая банком украла 43 миллиона рублей, которые передала своему любовнику (видать, хорош мужик был, коль скоро ради него на преступление пошла). И даже и не то, что звезду сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву задержали с пакетиком кокаина.

Самое-самое (на мой взгляд) – то, что муфтий Москвы Аляутдинов призвал узаконить многоженство. Вот тут я с муфтием, пожалуй, и соглашусь. Но ведь за этим (поскольку у нас дурное равноправие) последует и узаконение многомужества – Я прав? Ну тогда до завтра!