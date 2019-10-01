Полезные советы: как выбрать шубу и купить ее с 50 % скидкой

Зима уже близко. А это значит, пора задуматься о том, в чем ее будете встречать. Если желаете приобрести шубку, то эта статья очень и очень полезна для вас. Во-первых, рассказываем, как правильно выбирать меховое изделие, а во-вторых, делимся важным секретом – где и как купить его с 50 % скидкой.

Отношение к меху у каждого свое: одни предпочитают его вообще не использовать в одежде, другие считают, что шуба в условиях дальневосточных холодов – вещь незаменимая. Спорить ни с кем не будем. Этот материал для тех, кто находится на стадии выбора или покупки шубы.

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ ПРИ ВЫБОРЕ ШУБЫ

Первое, что вам нужно знать, – мех самцов более плотный и тяжелый, а поэтому и более теплый, чем мех самок. Правда, последние стоят дороже, чем первые из-за легкости и эластичности меха. Самые популярные виды меха – соболь, енот, норка и песец – очень даже стойкие в плане носки. Шубы из них прослужат при правильном уходе от 8 до 10 лет.

На новенькой качественной шубке не должно быть проплешин и заломов, мех на ней всегда одинаковой густоты и длины. Примерили ее на себя и понравилась? Следующий шаг – проведите по ней рукой и аккуратно пощиплете мех. Остались ворсинки? Такая шуба прослужит недолго. Их не осталось? Тогда сомните мех в ладони. Быстро принял форму – изделие точно качественное. А еще обращайте внимание на его вес: он не должен быть невесомым. Ведь в таком случае шкурки сильно растягивали при изготовлении шубы.

Сомневаетесь в натуральности меха? Вырвите пару ворсинок и подожгите их. Натуральный мех при горении пахнет горелыми волосами, тогда как искусственный – пластмассой.

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Хотите купить фабричную шубку российского производства по доступной для семейного бюджета цене – приходите на выставку шуб от кировской меховой фабрики. Во-первых, вы можете приобрести меховое изделие с 50 % скидкой – модели прошлого сезона. Во-вторых, есть скидки на модели и этого сезона. Правда, в 20 %. И при условии, если вы назовете промокод с официального сайта компании. Можете не использовать скидку, а выбрать беспроцентную рассрочку.

На выставке будут представлены меховые изделия – полушубки, шубы, головные уборы – из меха норки. Это один из самых популярных и востребованных видов меха, поскольку он теплый, легкий, нежный и недорогой в сравнении с мехом шиншиллы или викуньи.

Для тех, кто предпочитает классические модели прямого и трапециевидного кроя, их предостаточно. Цвета также классические: махагон или бордово-коричневый, графит, черный. Есть с аккуратным капюшоном из норки или же с воротником апаш. Не любите классику? Приглядывайтесь к коллекции «Москвичка». Это шубы А-силуэта длиной до колена. От линии плеча до бедра и от плечевого шва и чуть ниже локтя меховые пластины располагаются прямо, а от линии бедра до низа подола и от локтя и до края манжеты – поперечный мех. «Москвичка» отшивается с капюшоном, воротником-стойкой.

Название коллекции «Поперечный крой» говорит само за себя: все модели сшиты из поперечно расположенных меховых заготовок. В этой коллекции есть и коротенькие шубки до середины бедра с воротником-стойкой, и до колена. Есть модели только из норки и с отделкой по краю капюшона из лисы. Но самые популярные и востребованные модели норковых шуб – «Кировчанка», «Кировчанка-2», «Баллончик» и «Моника». Их главная особенность – использование редких расцветок норки.

В общем, вердикт наш таков: не откладывайте покупку мехового изделия на зиму – всем известно, что в разгар зимы цены вырастают, и, возможно, что уже по нынешним (на сегодняшний момент) ценам вы меховое изделие не приобретете.