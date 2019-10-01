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При пожаре в Благовещенске потребовалась массовая эвакуация людей (видео)

При пожаре в Благовещенске потребовалась массовая эвакуация людей (видео)
Фото: кадр видео

Обновлено: 09:13

Ночью 1 октября в Благовещенске в пятиэтажном общежитии по адресу: улица Чайковского, 24, возник пожар. Потребовалась массовая эвакуация людей.

После поступления сообщения о возгорании к общежитию были направлены пожарно-спасательные подразделения Благовещенского гарнизона. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось горение двери центрального входа. Из-за сильного задымления звеньями газодымозащитной службы была проведена эвакуация 75 человек, 19 из которых – дети. Звенья ГЗДС вывели 27 человек, из них 8 детей. Остальные вышли самостоятельно.

В результате пожара огнем повреждены бытовое помещение, входная дверь, закопчены стены, потолок на первом этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Предположительная причина пожара – короткое замыкание электрощитовой, отмечают в ведомстве. Но жильцы говорят о поджоге. Также они сообщают о пострадавших. В пресс-службе амурского ГУ МЧС ИА «Амур.инфо» пояснили: «На момент тушения пожара за медицинской помощью никто не обращался».

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#пожары #происшествия

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