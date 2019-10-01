Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:57 1

В Амурской области ясно: прогноз погоды на 1 октября

В Амурской области ясно: прогноз погоды на 1 октября
Фото: Амур.инфо

1 октября в центральных и южных районах Амурской области без существенных осадков. В большинстве северных районов – слабые и умеренные осадки в виде дождя, по крайним районам – с мокрым снегом.

Дует южный, юго-восточный ветер со скоростью 2-7, местами с усилением до 14 метров в секунду. Температура воздуха – 21...26 градусов выше нуля. На севере – 18...23 в осадках местами по крайним районам – не выше плюс 10.

В Благовещенске малооблачно. Скорость южного ветра составляет 5-10 метров в секунду. Температура воздуха – 24...26 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 213

#погода

распечатать


Общество

Синоптики: 28 градусов тепла в октябре ждать не стоит
Общество 1

Сухо и тепло, но ветрено: прогноз погоды в Амурской области на 1 октября
Общество

Дождь с мокрым снегом: прогноз погоды в Амурской области на 30 сентября
Общество

Дождь вместо жары: прогноз погоды в Амурской области на 30 сентября
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Терраформер

    Терраформер
    26 минут назад

    и чё? ещё никого? ну.. буду так сказать первонаком))

    БабаВаля!!!! Ты чё творишь??? осень тёплая.

    Ты нас зажарить в домах хочешь??? окна нараспашку. Ходим в трусах. Врубили кондиционер.

    Вырубай отопление!!!!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь