В Амурской области ясно: прогноз погоды на 1 октября

Фото: Амур.инфо

1 октября в центральных и южных районах Амурской области без существенных осадков. В большинстве северных районов – слабые и умеренные осадки в виде дождя, по крайним районам – с мокрым снегом.

Дует южный, юго-восточный ветер со скоростью 2-7, местами с усилением до 14 метров в секунду. Температура воздуха – 21...26 градусов выше нуля. На севере – 18...23 в осадках местами по крайним районам – не выше плюс 10. В Благовещенске малооблачно. Скорость южного ветра составляет 5-10 метров в секунду. Температура воздуха – 24...26 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова