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В Благовещенске начался отопительный сезон

В Благовещенске начался отопительный сезон
Фото: pixabay.com

1 октября в Благовещенске начались работы по подключению тепла в наружные сети до ввода в многоквартирные дома. При этом в социально значимых объектах города батареи нагрелись на неделю раньше – подключение началось 24 сентября.

Горожанам напоминают, что заполнение системы будет проходить постепенно, тепло одномоментно не появится во всех домах. Срок, когда батареи станут теплыми в конкретных зданиях, зависит от оперативности действий обслуживающих и управляющих организаций, которые осуществляют подключение.

С мая по сентябрь специалисты проделали масштабную работу на коммуникациях. Они провели текущий и планово-предупредительный ремонт на 23 котельных и 9 центральных тепловых пунктах. В рамках текущей работы отремонтировали 181 километр сетей. Кроме того, переложили сети горячего водоснабжения в кварталах номер 233, 234 и 235, капитальный ремонт был выполнен на ГВС и сетях отопления протяженностью 323,2 погонных метра. На улице Институтской заменили сети длиной 220 метров. В Белогорье провели капитальный ремонт на 260 метрах сетей ГВС и отопления.

К началу пуска отопления был создан нормативный запас топлива. На сегодняшний день запасы угля на котельных АКС составляют 32,5 тысячи тонн.

Перед стартом отопительного сезона все подведомственные АКС котельные и внутриквартальные тепловые сети успешно прошли летнюю профилактику и были полностью готовы к пуску отопления. Подготовили к осенне-зимнему максимуму нагрузок также городские объекты водоснабжения-водоотведения, электрическое оборудование, сообщает пресс-служба АКС.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Petta

    Petta
    27 минут назад

    А холодно становится одномоментно.

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