Больше половины жителей Амурской области имеют кредиты

Доля граждан, предельная долговая нагрузка (ПДН) которых находится на уровне более 50 %, что означает высокую закредитованность, в 2019 году составила 11,3 %. Это около 5 миллионов человек от общего числа заемщиков. 19,5 % из них живут в Амурской области.

По данным Национального бюро кредитных историй, за последний год клиентов банков с чрезмерной кредитной нагрузкой стало меньше на 1,2 процентных пункта. Доля самых закредитованных заемщиков (ПДН которых более 50 %) снижается уже четыре года подряд, отмечают авторы исследования.

Меньше всего таких граждан в Псковской области и Москве (по 7,9 %), а также в Курганской, Брянской и Рязанской областях. Наибольшая доля самых закредитованных граждан, у которых ПДН превышает 50 %, зафиксирована в Амурской области (19,5 %), в Красноярском крае, в Северной Осетии, а также в Оренбургской и Архангельской областях.

Как сообщает «Российская газета», с 1 октября банки в России при выдаче необеспеченных кредитов обязаны учитывать долговую нагрузку заемщиков. Центробанк введет специальные надбавки за риск по таким кредитам.