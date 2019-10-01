Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 07:46 2

Больше половины жителей Амурской области имеют кредиты

Больше половины жителей Амурской области имеют кредиты
Фото: amur.info

Доля граждан, предельная долговая нагрузка (ПДН) которых находится на уровне более 50 %, что означает высокую закредитованность, в 2019 году составила 11,3 %. Это около 5 миллионов человек от общего числа заемщиков. 19,5 % из них живут в Амурской области.

По данным Национального бюро кредитных историй, за последний год клиентов банков с чрезмерной кредитной нагрузкой стало меньше на 1,2 процентных пункта. Доля самых закредитованных заемщиков (ПДН которых более 50 %) снижается уже четыре года подряд, отмечают авторы исследования.

Меньше всего таких граждан в Псковской области и Москве (по 7,9 %), а также в Курганской, Брянской и Рязанской областях. Наибольшая доля самых закредитованных граждан, у которых ПДН превышает 50 %, зафиксирована в Амурской области (19,5 %), в Красноярском крае, в Северной Осетии, а также в Оренбургской и Архангельской областях.

Как сообщает «Российская газета», с 1 октября банки в России при выдаче необеспеченных кредитов обязаны учитывать долговую нагрузку заемщиков. Центробанк введет специальные надбавки за риск по таким кредитам.

Просмотров всего: 292

#экономика

распечатать


Экономика

Амурская область, Забайкалье и Бурятия получат миллиард рублей
Общество 28

Риелтор: амурские застройщики поднимут цены на квартиры
Общество 1

Россия развивает ж/д инфраструктуру на границе с Китаем для увеличения поставок угля
Экономика 2

Амурский текстиль и игрушки покажут на международной выставке в Москве
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Конфедератов

    Конфедератов
    1 час назад

    зарплаты нищенские-отсюда и кредиты

  • full

    full
    1 час назад

    Это около 5 миллионов человек от общего числа заемщиков. 19,5 % из них живут в Амурской области.

    Как всегда, когда новость про цифры, у журналистов АмурИнфо очередная лажа. Довожу до сведения редакции, что 19,5 % от 5 миллионов - это почти миллион человек. А в Амурской области проживает уже менее восьмисот тысяч человек. Как поняли, прием!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь