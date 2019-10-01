Гороскоп 1 октября: у Дев новое увлечение, Весам следует прислушаться к советам

Восход Солнца: 06:29

Заход Солнца: 18:10

Солнце в Весах.

Овен. День несет двойственную характеристику. Будьте осторожны, не принимайте никаких важных решений в финансовых вопросах, так как ваше финансовое положение находится в неустойчивом состоянии: прибыль также вероятна, как и потери. По-прежнему существует возможность некоторого перемещения по служебной лестнице.

Телец. Этот день обещает быть благоприятным во многих отношениях. Хорошее время для коллективных действий, изучения новых ремесел, занятий творчеством и научной работой. Звезды по-прежнему настроены к вам благосклонно. Финансовое положение несколько улучшится: возможен выигрыш, возвращение долга или выгодная покупка.

Близнецы. День неблагоприятен для активной деятельности. Жизненный потенциал понизится, что незамедлительно скажется на профессиональной деятельности, на отношениях с друзьями и на дальнейшей судьбе вообще. Будьте терпеливы, не давайте волю отрицательным эмоциям.

Рак. Вероятны финансовые трудности у Рыб сегодня. День пробуждения и преобразования. Благоприятный день для воплощения замыслов, подчинения страстей или веселья. В первую половину дня ваша энергия вселит радость и оптимизм в окружающих. Однако во вторую половину обратите внимание на свое здоровье или здоровье близких: возможны обострение хронических заболеваний. Проведите этот день дома в тесном семейном кругу или среди близких друзей.

Читайте также

Гороскоп на неделю 30 сентября – 6 октября: Рыбам лучше говорить правду, Весы поправят здоровье

Лев. В этот день возможны перемены, контакты и новые знакомства. Но опасайтесь возникновения зависимости. Сегодня Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность как отголосок предыдущего дня. Подумайте об укреплении своего здоровья, прислушайтесь к собственной интуиции и избегайте неприятного общения.

Дева. Весьма вероятно, что женщин-Дев ждет новое кратковременное увлечение. В связи с этим не исключены изменения в личной жизни. Мужчинам-Девам придется активно отстаивать свои жизненные принципы,авторитет или взгляды, иначе ход событий изменится не в их пользу.

Весы. Сегодня велика опасность травматизма, так что будьте внимательны и осторожны. Приготовьтесь сегодня услышать неожиданную неприятную новость. Вы можете ощутить, что ваших жизненных сил и личной энергетики недостаточно для решения возникших проблем. Прислушайтесь к советам близких вам людей.

Скорпион. День благоприятен для реализации творческих замыслов, для дел, связанных с землей, строительством, благоустройством. Любое вложение денег будет удачным и принесет прибыль.

Читайте также

Гороскоп на октябрь 2019 года: у Весов глобальные изменения в жизни, а Близнецы найдут компромисс

Стрелец. День символизирует защиту жизненных идеалов и принципов, трансформацию половой энергии. Удачный день для Стрельцов творческих профессий. Звезды сулят неожиданную удачу или очень благоприятную ситуацию для финансового взлета. Сегодня следует проявлять великодушие и щедрость. Возможно, нужно больше времени уделить своему партнеру. Невнимательность и холодность могут обострить назревающий конфликт до крайности.

Козерог. Крайне неблагоприятный день. Вероятно, женщинам этого Знака сегодня не избежать ссоры с партнером. Мужчинам-Козерогам следует обратить внимание на свою спутницу. Сны могут быть пророческими.

Водолей. Пассивный день, который не внесет серьезных изменений в вашу жизнь. Спокойно выполняйте текущие обязанности, займитесь благоустройством дома, делайте незначительные покупки. Сдерживайте свои желания, не рассчитывайте на понимание близких.

Рыбы. Стремление к новому и неизведанному и прирожденное любопытство могут быть восприняты окружающими как нетактичность. Вероятны ссора в семье или противостояние козням недругов. Препятствия на пути или непорядочное поведение партнера могут превратить Вас в свирепого хищника.

Астролог: Вальдемар Небоходцев