Благовещенцы массово вышли посмотреть на китайский фейерверк (фото, видео)

Фейерверк начался в 20:00. К этому времени к набережной съехалось множество автомобилей.

Люди направились к реке. Салют проходил на острове Большой Хэйхэ. «Машинами была заставлена вся набережная. Народу тоже было много – семьи, дети. Фейерверк длился ровно 30 минут. Разнообразно и красочно – сердечки, колечки, распускались хризантемы с цветной серединкой. Одни залпы стекали вниз, как волосы Лорелеи. Это было необычно. Салют проходил как бы в двух уровнях – одни залпы были невысокими, а другие в это же время поднимались в самое небо», – поделилась жительница Благовещенска Нина.

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступил звонок от горожанки, встревоженной залпами на другой стороне пограничной реки. «Я не знала про праздничный фейерверк, думала, у них там какие-то склады взрываются!» – объяснила читательница.

«Даже у нас в микрорайоне было слышно! Очень сильно, будто бомбили. Так даже при местном салюте никогда не было», – отметила благовещенка Виктория.

«В районе Октябрьской – Шевченко тоже содрогалось», – сообщила Любовь, живущая в этом районе.

«У нас на Тайване все дымом заволокло. Как сильный туман», – рассказал Александр о своем районе. Он вышел на улицу и снял видео, чтобы показать задымление.