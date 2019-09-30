Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1октября
Предыдущая новость
30 сентября 2019, 21:04 3

Благовещенцы массово вышли посмотреть на китайский фейерверк (фото, видео)

Благовещенцы массово вышли посмотреть на китайский фейерверк (фото, видео)
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске на набережной реки Амур вечером в понедельник, 30 сентября, собрались сотни человек. Они приехали и пришли, чтобы посмотреть на фейерверк на другом берегу реки Амур. Там в китайском городе Хэйхэ в честь 70-летия дипломатических отношений между Россией и Китаем устроили масштабный салют.

Фейерверк начался в 20:00. К этому времени к набережной съехалось множество автомобилей.

Люди направились к реке. Салют проходил на острове Большой Хэйхэ. «Машинами была заставлена вся набережная. Народу тоже было много – семьи, дети. Фейерверк длился ровно 30 минут. Разнообразно и красочно – сердечки, колечки, распускались хризантемы с цветной серединкой. Одни залпы стекали вниз, как волосы Лорелеи. Это было необычно. Салют проходил как бы в двух уровнях – одни залпы были невысокими, а другие в это же время поднимались в самое небо», – поделилась жительница Благовещенска Нина.

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступил звонок от горожанки, встревоженной залпами на другой стороне пограничной реки. «Я не знала про праздничный фейерверк, думала, у них там какие-то склады взрываются!» – объяснила читательница.

«Даже у нас в микрорайоне было слышно! Очень сильно, будто бомбили. Так даже при местном салюте никогда не было», – отметила благовещенка Виктория.

«В районе Октябрьской – Шевченко тоже содрогалось», – сообщила Любовь, живущая в этом районе.

«У нас на Тайване все дымом заволокло. Как сильный туман», – рассказал Александр о своем районе. Он вышел на улицу и снял видео, чтобы показать задымление.

Просмотров всего: 959

#жизнь #Китай #праздники

распечатать

Фотогалерея
+4

Общество 2

Альфа ТВ вспоминает Хэйхэ конца 90-х
Общество 5

Детям некуда податься: житель Моховой Пади продолжает строить детскую площадку
Культура

Благовещенские преподаватели поделились опытом с китайскими русистами
Общество 1

В горпарке Белогорска прокатили на аттракционах почти 160 тысяч человек

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Джокеров

    Джокеров
    2 часа назад

    не то что наше убогое зрелище за кучу денег

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    1 час назад

    Это был самый продолжительный и красивый фейерверк, который мне приходилось видеть. Спасибо соседям:)

  • Scoville

    Scoville
    1 час назад

    Аж у нас в Моховой было слышно

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь