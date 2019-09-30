В Райчихинске следствие ищет пострадавших от насильника

В Райчихинске по подозрению в совершении покушения на изнасилование задержан мужчина. 28 сентября он напал на женщину. Ей удалось отбиться – помог случайный прохожий. Через полчаса злоумышленник совершил другое покушение, на этот раз на 18-летнюю девушку.

По данным амурского следственного управления, нападения произошли в лесном массиве по улице Школьной. Мужчина, находясь в алкогольном опьянении, при нападении угрожал убийством и пытался совершить преступление против половой неприкосновенности.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. В отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ «Покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством». Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Собранные материалы позволяют предположить, что задержанный может быть причастен к другим аналогичным преступлениям, в связи с чем в целях объективного расследования уголовного дела следственные органы просят лиц, пострадавших от действий данного лица, обратиться в следственное управление», – информирует ведомство.

Всех, кто опознал человека на фото, просят сообщить об этом дежурному следственного управления по номеру: +7-924-744-00-20.