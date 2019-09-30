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30сентября
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сегодня, 20:48 0

Минстрой разрешил строить пятиэтажные школы

Минстрой разрешил строить пятиэтажные школы
Фото: pixabay.com

Минстрой внес изменения в своды правил, касающиеся проектирования социальных объектов. Отныне появилась возможность строить пятиэтажные школы. Сейчас высота школы не может превышать четырех этажей.

Как сообщает «Российская газета», использование пятого этажа предусмотрели с учетом требований пожарной безопасности. «При этом использование пятого этажа мы предусмотрели с учетом ограничений требований пожарной безопасности. Актовые залы теперь можно размещать и на третьем этаже», – сообщил глава минстроя Владимир Якушев. Ранее актовые залы в школах размещались не выше второго этажа.

«Изменения свода правил подразумевают размещение спортивных и зрительных залов на третьем этаже включительно, размещение учебных помещений 7–11 классов на четвертом и пятом этажах. Снято ограничение по ориентации учебных помещений по сторонам света», – говорится на сайте федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве.

Кроме того, ранее требования к нормативу площади земельного участка не позволяли реконструировать школы в тех случаях, когда площадь земельного участка была менее норматива. Своды правил требовали уменьшить вместимость школы под площадь фактического земельного участка. По словам Владимира Якушева, в условиях сложившейся застройки это сделать невозможно. Регионы неоднократно заявляли об этом, и ведомство удовлетворило их просьбы изменить ситуацию. Изменения вступят в силу 18 марта 2020 года.

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#российская власть #строительство #школа

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