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30сентября
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Главе Магдагачи грозит уголовная ответственность за неисполнение судебного решения

Главе Магдагачи грозит уголовная ответственность за неисполнение судебного решения
Фото: wikimapia.org

В Амурской области главе Магдагачи грозит привлечение к уголовной ответственности. На исполнении в отделе судебных приставов по Магдагачинскому району управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области находится исполнительное производство в отношении администрации поселка городского типа Магдагачи.

Прокуратура Магдагачинского района обратилась в суд с иском к администрации Магдагачи о признании незаконным бездействия администрации и возложении обязанности устранить выявленные нарушения федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения. В обосновании искового заявления прокурор указал, что прокуратурой проводилась проверка, в ходе которой были выявлены нарушения в деятельности администрации Магдагачи, предъявляемые к содержанию и эксплуатации автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального образования. Магдагачинский районный суд Амурской области постановил обязать администрацию Магдагачи в течение шести месяцев с момента вынесения судебного решения обеспечить устранение выявленных нарушений. Исполнительный документ передан в службу судебных приставов.

По данному факту отдел судебных приставов по Магдагачинскому району возбуждено исполнительное производство в отношении администрации Магдагачи. Представителю администрации судебным приставом-исполнителем вручено требование исполнить вышеуказанное решение суда. Представителя администрации предупредили об административной ответственности в рамках статьи 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера» и статьи 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

В установленный срок требования суда не были исполнены. В отношении администрации составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 17.15 КоАП РФ и назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Но администрация поселка проигнорировала требования исполнительного документа и не устранила указанные недостатки в установленный срок. В отношении главы администрации составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 17.15 КоАП РФ и назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Также должнику установлен срок для исполнения требований, содержащихся в решении суда.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Амурской области, если должник и дальше продолжит игнорировать требования судебного пристава и не устранит недостатки, выявленные прокуратурой, во вновь отведенный срок, главе администрации Магдагачи грозит привлечение к уголовной ответственности в рамках статьи 315 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

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#закон #суды

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    23 минуты назад

    Это там прокурора закрыли?

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