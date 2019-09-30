Здесь детям было некуда податься: житель Моховой Пади продолжает строить детскую площадку

Детская площадка в Моховой Пади, которую местный житель Сергей Архипов начал строить в одиночку, обретает свои очертания. Благовещенец залил бетоном участок под баскетбольную площадку, а неделю назад открыл детворе футбольное поле. Инициативу благовещенца поддержали местные жители и депутат благовещенской городской думы. У Сергея Архипова большие планы, он намерен продолжить стройку весной. Подробности в материале АльфаТВ.

На детской площадке Сергея Архипова уже слышен голос детворы. Благовещенец отсыпал территорию, на это у него ушло порядка сорока машин песка. Практически закончил возводить футбольную площадку и открыл её для детей. Кроме этого житель Моховой Пади залил бетоном зону для баскетбола, спилил ненужные деревья.

По словам Сергея Архипова, его поддерживает депутат благовещенской городской думы Аркадий Мальцев. Так, он выделил деньги на сетку-рябицу, которой огородили футбольное поле.

В планах Сергея Архипова отсыпать футбольную площадку песком, а на баскетбольной положить мягкое покрытие. Кроме этого Архипыч хочет повесить на территории игровой площадки боксёрские груши, установить теннисные столы, построить гараж под инвентарь, душ, а также сделать полосу препятствий.

Чтобы осуществить задуманное благовещенец уже потратил порядка 130 тысяч рублей из своего кармана и намерен вкладываться дальше, чтобы дети Моховой Пади занимались спортом. Продолжить стройку благовещенец планирует после зимы.