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30сентября
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Благовещенские преподаватели поделились опытом с китайскими русистами

Благовещенские преподаватели поделились опытом с китайскими русистами

Преподаватели Благовещенского государственного педагогического университета приняли участие в семинаре для русистов. Мероприятие прошло в Харбине при поддержке фонда «Русский мир».

Организатором методического семинара для русистов центров русского языка Северо-Востока Китая выступил Институт народной дипломатии Азиатско-Тихоокеанского региона и Благовещенский государственный педагогический университет. «Харбин был выбран не случайно, так как этот город буквально пропитан русским духом и русской культурой, в нем сохранилось немало архитектурных памятников русского присутствия», – объясняют представители организатора.

В семинаре приняли участие около 60 русистов из России, Монголии, Армении и китайских провинций Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, Внутренняя Монголия, Шаньдун и Хэнань.

В программе работы были лекции, заседание круглого стола, на котором обсуждались вопросы методики преподавания и совместные проекты, направленные на популяризацию русского языка в учебных заведениях.

Русский язык в Китае стали преподавать более 300 лет назад. С тех пор его популярность переживала немало взлетов и падений. Золотым веком русского языка в Поднебесной можно считать годы советско-китайской дружбы, когда он занимал ведущее положение среди всех иностранных. С началом экономических реформ 1970-х годов позиции самого изучаемого иностранного языка занял английский. Однако по мере роста российско-китайского экономического, военного и политического сотрудничества интерес к русскому языку снова стал расти.

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#вузы #Китай #культура #образование

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