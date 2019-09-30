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30сентября
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сегодня, 18:57 2

Павлу Устинову заменили реальный срок на условный

Павлу Устинову заменили реальный срок на условный
Фото: ria.ru

Мосгорсуд заменил актеру Павлу Устинову три с половиной года колонии на один год условного срока. Такое наказание определено по делу о применении опасного для здоровья насилия к росгвардейцу на несогласованной акции. Она прошла в Москве 3 августа текущего года.

Как сообщает «Медиазона», потерпевший росгвардеец Александр Лягин на апелляции заявил, что не нужно наказывать Устинова реальным лишением свободы. Он утверждал, что силовики решили задержать актера, приняв его за одного из координаторов акции.

Приговор Устинову суд вынес 16 сентября. По версии следствия, актер во время задержания вывихнул силовику плечо. Судья не стал давать оценку видеозаписи, на которой запечатлен момент его задержания. На кадрах видно, как Устинов смотрит в телефон, когда к нему подбегают силовики и проводят задержание.

После решения суда актеры и режиссеры стали массово делать публикации в поддержку Устинова и вышли с пикетами к администрации президента. Глава нацгвардии Виктор Золотов и Генпрокуратура, которая ранее запросила шесть лет колонии для обвиняемого, сочли приговор слишком жестоким.

За последнюю неделю в поддержку Устинова и фигурантов «московского дела» высказывались священники, школьные учителя, IT-специалисты, литераторы, журналисты, психологи и художники.

На Амур.инфо прошло голосование на тему исхода дела Устинова. 19,4 % из участников опроса – 171 человек – выбрали вариант «Приговор будет обжалован, Устинову дадут условный срок или оштрафуют».

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#митинги #суды

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Кто это? Амурский?

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Стоит человек с телефоном у метро, подбегает и нападает десяток омоновцев, мудохает, арестовывают, судят, садят на 3,5 года, а потом меняют на год условно.... Справедливость.

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