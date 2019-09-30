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30сентября
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В горпарке Белогорска прокатили на аттракционах почти 160 тысяч человек

В горпарке Белогорска прокатили на аттракционах почти 160 тысяч человек

В Белогорске весенне-летний сезон завершили праздничной программой в городском парке. 29 сентября участие в ней приняли около тысячи жителей и гостей города.

Всего за сезон на аттракционах белогорского горпарка прокатились более 158 тысяч посетителей, что в совокупности в два раза превышает число жителей Белогорска. При этом из пяти запланированных рабочих месяцев, парк работал фактически четыре. 35 дней в сезоне 2019 года горпарк не включал аттракционы из-за погодных условий.

«День 29 сентября порадовал теплой погодой. У светомузыкальной аллеи библиотекари города организовали литературную беседку, где каждый мог прочитать по ролям любимые литературные произведения. У фонтана работала площадка с мастер-классами для детей, зоной изобразительного искусства. Дети рисовали виды городского парка, которые представили на выставке рисунков», – рассказала заместитель директора парка Оксана Черкасова.

В последний день сезона в парке провели развлекательную программу для детей и концерт. На сцене выступили местные артисты, а белогорцы поучаствовали в фотоконкурсе. В итоге 4 победителя получили сертификаты на 5 аттракционов.

Несмотря на закрытие сезона, 1 октября, в День пожилых людей, для пенсионеров Белогорска вновь заработает колесо обозрения. С 10:00 до 17:00 они смогут покататься на аттракционе бесплатно, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #отдых #праздники

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад



    прокатились более 158 тысяч посетителей



    То есть если я прокатился за один день десять раз на разных аттракционах, то и десять посетителей? Так можно и миллион набрать.

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