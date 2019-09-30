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сегодня, 18:23 0

С 1 октября нельзя ловить рыбу в Амуре

С 1 октября нельзя ловить рыбу в Амуре
Фото: pixabay.com

Пограничное управление ФСБ России по Амурской области сообщило об очередном запрете на лов рыбы. В соответствии с соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области охраны, регулирования и воспроизводства живых водных ресурсов в пограничных реках Амур и Уссури, вводится запрет на промысел рыбы.

Запрет действует ежегодно с 1 по 20 октября. По соглашению, в указанный период запрещен всякий лов рыбы, с использованием любых орудий и средств ведения промысловой деятельности в реке Амур. Под запрет подпадает также вылов рыбы в водоемах, расположенных ближе двух километров по обе стороны вниз и вверх по течению рек, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

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#закон #Китай #природа

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