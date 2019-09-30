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30сентября
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сегодня, 18:09 0

В Белогорске областные чиновники контролируют строительство детсада

В Белогорске областные чиновники контролируют строительство детсада

Ход строительства детского сада в Белогорске проверил первый заместитель министра строительства и архитектуры Амурской области Владимир Розонов. Детский сад на 170 мест возводится в микрорайоне Транспортный.

Замминистра осмотрел внутренние помещения, подвал, двор, а также раздал поручения, касающиеся сроков выполнения различных видов работ.

«Две недели не был здесь. За это время работы на объекте сдвинулись, – рассказал Владимир Розонов. – На неделе генеральный подрядчик выполнит устройство основания под резиновую крошку у детского сада и укладку асфальта. Это очень важно, поскольку, когда будут выполнены все работы по благоустройству территории, можно будет все силы направить на работу внутри здания. В данный момент намечен пуск тепла в здание на 1 октября, система отопления готова».

На сегодня из 117 окон в здании установлены 75. Остальные оконные блоки изготавливаются, пока оконные проемы затянуты пленкой. На территории детского сада ведутся работы по асфальтированию физкультурных и игровых площадок под укладку безопасного покрытия из резиновой крошки, а также готовится территория для асфальтирования подъездной дороги.

По решению губернатора региона Василия Орлова Белогорску выделено 14 миллионов рублей на обустройство подъездной дороги к детскому саду, тротуаров, освещения и стоянки. Строительство детского сада на 170 мест осуществляется по программе «Развитие образования Амурской области», за счет областного и местного бюджетов. Ориентировочная стоимость объекта площадью 3,5 тысячи квадратных метров – 204 миллиона рублей.

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#администрация Белогорска #Белогорск #дети #строительство

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