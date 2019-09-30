В Приамурье произошла авария с грузовыми машинами (фото)
30 сентября в социальных сетях появились фотографии, запечатлевшие последствия ДТП в Амурской области. Как видно на кадрах, участниками аварии стали две грузовые машины. Происшествие прокомментировали в полиции.
Как отмечают в соцсетях, ДТП случилось на федеральной трассе, в районе села Васильевка Белогорского района. Инстаграм-паблик dpskontrol_28rus уведомил, что погиб водитель самосвала. Однако в управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что люди в аварии не пострадали.
Фото: instagram.com/dtp_belogorsk
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