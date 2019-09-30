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В Приамурье произошла авария с грузовыми машинами (фото)

В Приамурье произошла авария с грузовыми машинами (фото)

30 сентября в социальных сетях появились фотографии, запечатлевшие последствия ДТП в Амурской области. Как видно на кадрах, участниками аварии стали две грузовые машины. Происшествие прокомментировали в полиции.

Как отмечают в соцсетях, ДТП случилось на федеральной трассе, в районе села Васильевка Белогорского района. Инстаграм-паблик dpskontrol_28rus уведомил, что погиб водитель самосвала. Однако в управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что люди в аварии не пострадали.

Фото: instagram.com/dtp_belogorsk

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#ДТП #происшествия #транспорт

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