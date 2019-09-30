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30сентября
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В Свободненском детском доме поставили «Кошкин дом»

В Свободненском детском доме поставили «Кошкин дом»

Коллектив Свободненского коррекционного детского дома поставил новый спектакль для своих воспитанников. «Кошкин дом» по сказке Самуила Маршака посмотрели не только дети, живущие в социальном учреждении, но и те, кто уже обрел новых родителей.

Премьера состоялась в конце сентября. В постановке заняты едва ли не все сотрудники детского дома – педагоги, воспитатели, логопеды, дефектологи. Все они являются участниками театральной студии «Золотые лучики», которая работает при учреждении. В репертуаре театра детского дома такие сказки, как «Репка», «Колобок», «Гуси-лебеди», «Мешок яблок» и другие. Режиссером спектакля «Кошкин дом» стала воспитатель Татьяна Афанасьева, она также является актрисой свободненского театра.

«Дети искренне переживали за героев сказки и с замиранием сердца смотрели особенно на танец огня! А еще своих воспитателей увидели переодетых. Им приятно было их увидеть в новой роли. Артисты заслужили аплодисменты», – рассказала директор Свободненского коррекционного детского дома Елена Смердова.

В учреждении считают, что детей очень важно приобщать к культуре, и даже малыши должны понимать, что такое театр. Новую постановку с успехом показали в день премьеры, и затем еще трижды – для приглашенных гостей. Ими стали замещающие семьи с приемными и опекаемыми детьми, ученики младших классов свободненской школы № 1, а также сотрудники социальных учреждений со всей области, которые приехали в Свободный на семинар. Сказка, которая повествует о бездомных котятах, отверженных родной тетей и заканчивается торжеством справедливости, была встречена «на ура» и детьми, и взрослыми, говорят в детском доме.

На сегодня в Свободненском коррекционном детском доме воспитывается 31 ребенок в возрасте от 3 до 8 лет. Из них 20 детей имеют инвалидность. Дети страдают нарушениями интеллекта, задержкой психо-речевого развития, нарушения зрения. слуха, опорно-двигательного аппарата, поэтому не всегда могут выходить на сцену в качестве актеров. Но театральная студия, говорят в учреждении, многое дает самим сотрудникам.

«Театр дает возможность реализовать творческий потенциал самих педагогов. Ведь если не умеешь сам кататься на коньках, вряд ли научишь этому других, так и здесь. Времени и сил отнимает много, конечно, но в плане реализации творческого потенциала для педагогов это хорошая возможность», – рассказывает директор учреждения. Здесь отмечают, что поставить новый спектакль удалось при помощи спонсора – предпринимателя Виктора Шаравина. Возможно, позже «Кошкин дом» смогут посмотреть и другие зрители – у театральной студии детского дома есть планы отправиться на гастроли по родному городу.

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#дети #праздники #соцзащита

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