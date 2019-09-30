Телеведущая Екатерина Андреева снова помолодела

В Сети уже не первый год активно обсуждают 58-летнюю ведущую новостей Екатерину Андрееву. Недавно она выложила в Инстаграм фото из Швейцарии и удивила этим подписчиков.

На фото Екатерина лежит в необычном панорамном бассейне. В нем находится озерная вода, специально доставляемая на гору, он находится на высоте 500 метров над водоемом, и вода в нем нагревается до 35 градусов.

Екатерина снималась в рекламном ролике гостиницы. Чтобы не беспокоить постояльцев, съемку провели в 7 утра. Екатерина плавает в бассейне и любуется открывающимся ей видом.

«Там, где небо сливается с водой и вечные горы с усмешкой смотрят на старания людей их покорить», – подписала фото телеведущая.

Многих удивило то, как молодо и свежо выглядит Андреева. Ее сравнили с феей, нимфой и даже богиней.

«Катя, наверное, это омолаживающий водоем», «По-моему вы все время сидите в холодильнике и выходите оттуда только для фото», «Так созерцать природу можно вечность», «Вы выглядите великолепно», «И не скажешь, что вам уже давно за 30», «Мегакрасотка», – оставили комментарии пользователи Инстаграма.