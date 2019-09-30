В убийстве женщины в поселке Новобурейский признался ее муж

Подозрение в убийстве пало на супруга жертвы. Его объявили в розыск и вскоре задержали в лесу возле села Верхнеблаговещенское.

«Мужчина дал признательные показания, которые подтвердил в ходе следственных действий на месте преступления. По ходатайству следствия суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу», – сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области Алексей Лубинский. О мотивах убийства следствие не распространяется.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.