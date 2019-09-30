Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:39 5

В убийстве женщины в поселке Новобурейский признался ее муж

В убийстве женщины в поселке Новобурейский признался ее муж
Фото: ru.depositphotos.com

Амурчанин, задержанный по подозрению в убийстве супруги, дал признательные показания. Как сообщало ИА «Амур.инфо», 26 сентября тело убитой обнаружили на рабочем месте в поселке Новобурейский.

Подозрение в убийстве пало на супруга жертвы. Его объявили в розыск и вскоре задержали в лесу возле села Верхнеблаговещенское.

«Мужчина дал признательные показания, которые подтвердил в ходе следственных действий на месте преступления. По ходатайству следствия суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу», – сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области Алексей Лубинский. О мотивах убийства следствие не распространяется.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.

Просмотров всего: 1273

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

В Райчихинске следствие ищет пострадавших от насильника
Происшествия

В Приамурье произошла авария с грузовыми машинами (фото)
В России и мире

В Уфе студент умер во время занятий по физкультуре
Происшествия 2

В Приамурье осудили военного за кражу двух айфонов почти за 100 тысяч
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Насколько проще и безопаснее для всех вовремя развестись.

  • Belka_89

    Belka_89
    2 часа назад

    Отсидит 5рку и выйдет по УДО

  • uslon

    uslon
    2 часа назад

    В каждой семье свои заморочки, но, убивать? Ты же её не рожал, не ростил!

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    Belka_89

    Отсидит 5рку и выйдет по УДО



    Какая "5рка"? Статьей предусмотрено минимум шесть лет. Но это редкие случаи. Получит минимум десять лет.

  • Stat

    Stat
    5 минут назад

    Хоть детей нет

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь