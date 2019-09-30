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сегодня, 17:28 0

Благовещенцы увидят праздничный фейерверк, несмотря на непогоду

Благовещенцы увидят праздничный фейерверк, несмотря на непогоду
Фото: pixabay.com

30 сентября жители Благовещенска увидят праздничный фейерверк. Запуск проведут в китайском городе Хэйхэ, на острове Большой Хэйхэ. Салютом будет ознаменовано 70-летие установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

Фейерверк продлится с 20:00 до 20:30. Точка запуска расположится на острове Большой Хэйхэ. Так что возможность насладиться зрелищем у жителей Благовещенска будет.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе администрации города, несмотря на непогоду салют состоится. Это подтвердила китайская сторона.

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#Китай

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