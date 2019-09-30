Медведев освободил Марину Дедюшко от должности замглавы Минвостокразвития

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Марины Дедюшко от должности замглавы Минвостокразвития. На этот пост назначен Константин Цыганов.

«Освободить Дедюшко Марину Владимировну от должности заместителя министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики по ее просьбе», – говорится в распоряжении.

Как сообщает Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, в 1983 году Марина Дедюшко окончила Хабаровский институт народного хозяйства по специальности «Финансы и кредит», квалификация «экономист». В 1996 году – Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации. В 2006 году – Московскую академию предпринимательства при Правительстве Москвы.

С 1983 по 2001 год Марина Владимировна работала в финансовом управлении Амурского облисполкома, позднее в финансовом департаменте администрации Амурской области, пройдя путь от экономиста до первого заместителя начальника департамента. В 2001 году была принята на должность заместителя директора, а затем назначена на должность директора Благовещенского филиала КБ «Далькомбанк». С 11 января 2009 года по 20 мая 2012 года Марина Дедюшко работала министром экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области. С 21 мая по 21 октября 2012 года была министром экономического развития Амурской области. C 22 октября 2012 года по 27 мая 2013 года – заместитель председателя правительства Амурской области – министр экономического развития Амурской области. С 28 мая 2013 года занимала должность заместителем председателя правительства Амурской области.

В начале августа 2018 года Марина Дедюшко была назначена на должность замглавы Минвостокразвития.

Как сообщили Амур.инфо в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики, Марина Дедюшко продолжит работу в статусе советника министра. В зону ее ответственности войдет реализация проектов социального блока.

«Социальный блок – очень важный. В него входит как Национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года, так и, например, внедрение ипотеки под 2 % на территории ДФО», – прокомментировал глава Минвостокразвития России Александр Козлов.

Константин Цыганов на новом посту будет курировать бюджетное планирование, реализацию государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа», а также осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

«Уверен, что Константин Анатольевич в полном объеме справится с возложенными на него обязанностями. За два года работы в Минвостокразвития он зарекомендовал себя отличным специалистом, поэтому повышение закономерный результат его профессиональной деятельности», – прокомментировал Александр Козлов.

Константин Анатольевич Цыганов родился 29 октября 1973 года в городе Темиртау (Казахстан). С 2004 по 2017 год он проходил государственную гражданскую службу на различных должностях в главном контрольном управлении управления делами президента Российской Федерации, в том числе с апреля 2016 года в должности начальника отдела внутреннего финансового аудита и контроля в сфере закупок. В марте 2017 года Цыганов был назначен на должность советника министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Константин Цыганов женат, у него четверо детей.