Путин подписал закон о повышении акцизов на вино и виноград

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение винных акцизов с 2020 года. Цена на винный акциз повысится до 31 рубля за 1 литр, в 2021 году — до 32 рублей, в 2022 году — до 33 рублей.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В число подакцизных товаров также будут входить виноматериалы, виноград. Акциз на виноград в 2020 году составит 30 рублей за 1 тонну, далее — 31 рубль и 32 рубля соответственно. Подписанный президентом закон вступит в силу с 1 января 2020 года, пишет «Газета.ру».

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Любовь Чуприна