Синоптики: 28 градусов тепла в октябре ждать не стоит

Сентябрь 2019 года ушел в историю, порадовав амурчан температурными аномалиями. В пятницу и субботу в Благовещенске погода побила собственные рекорды 100-летней и 95-летней давности. Об этом, а также о возможных прогнозах погоды на октябрь начальник отдела метеопрогнозов Амурского гидрометцентра Светлана Казачинская рассказала в программе «Простые вопросы».

В конце октября, по словам Светланы Анатольевны, на территории большей части области уже установятся температуры ниже нуля. Но в амурском гидрометцентре делают прогнозы только на ближайшую перспективу. Поэтому каким будет октябрь, Светлана Казачинская рассказала со ссылкой на коллег из хабаровского гидрометцентра. По их данным, во втором осеннем месяце температура в Приамурье ожидается несколько ниже нормы, а количество осадков – близкое к обычному. «В 2006 году 6 октября у нас было 28 градусов тепла в Благовещенске, но сейчас такого ждать не стоит, – считает начальник отдела метеопрогнозов. – Рекорды все же редко бывают, и это практически не прогнозируется».

Вместе с тем, синоптики объясняют, что температурные рекорды – это не случайность. «Это тенденция. Климат несколько мягчеет. У нас не столько жары прибавилось летом, сколько стали не такие суровые зимы. Погода год от года меняется. Такие перемены совершенно естественны. То, что мы называем климатом – это среднемноголетние характеристики, но колебания могут быть год от года», – отметила Казачинская.