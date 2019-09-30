Николай Расторгуев спел свои хиты для тысячи благовещенцев (видео)

29 сентября в Благовещенске дала концерт известная российская группа «Любэ». Ее солист Николай Расторгуев пел для поклонников свои популярные хиты, рассказывал истории и много шутил. Концерт собрал почти тысячу слушателей.

Музыканты выступили в Grand Arena Ostrova. Мероприятие началось около 7 вечера и продлилось почти 2 с половиной часа.

Зрители подпевали чуть ли не на каждой песне: многие из присутствующих знали слова наизусть. Для фанатов группа «Любэ» исполнила всеми любимые песни «Конь», «Комбат», «Атас», «Там за туманами» и другие. Исполняя композиции, Николай Расторгуев менял гитары: он аккомпанировал себе на классическом инструменте и на электрогитаре.

По информации сотрудницы отдела маркетинга концертной площадки, услышать вживую песни группы «Любэ» пришли амурчане, в основном в возрасте 30 плюс. Фанаты во время исполнения самых душевных песен включали на смартфонах фонарики и создавали атмосферу.

«Такие они ребята душевные, без всяких звездных болезней. Расторгуев с командой изначально хотел, чтобы зрители сами составляли программу концерта, озвучили порядок песен. Но потом от этой идеи отказались. Но народ во время концерта все равно заказывал определенные популярные песни группы. По этому поводу Расторгуев пошутил. Например, музыкант говорил, что всеми любимую песню он споет последней, чтобы поклонники сидели и ждали. Николай пел вместе с залом: люди начинали петь, а он подхватывал», – рассказала сотрудник отдела маркетинга ТРЦ «Острова» Светлана.

В качестве концертной площадки Grand Arena Ostrova группа выбрала впервые. В 2016 году «Любэ» давала концерт в ОКЦ, собрав полный зал. Немного раньше музыканты выступили на праздничном концерте, посвящённом 160-летию областного центра. Он проходил на площади имени Ленина в Благовещенске.