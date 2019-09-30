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30сентября
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В Уфе студент умер во время пары по физкультуре

В Уфе студент умер во время пары по физкультуре
Фото: Alina Kuptsova с сайта Pixabay

В Уфе студент-первокурсник умер в больнице после физкультуры. Молодому человеку вызвали скорую, но спасти его не удалось.

Известно, что первокурсник пришел в местный колледж на пару по физкультуре. Во время занятия студенту стало плохо, ему сразу вызвали скорую помощь.

Молодого человека доставили в больницу, но врачи ничего не смогли сделать, парень скончался. Точная причина смерти не называется.

По факту смерти студента идет проверка, следствие опрашивает преподавателей, однокурсников погибшего и его родителей, а также выясняет, болел ли чем-нибудь молодой человек.

Есть вероятность, что студенту могли быть запрещены занятия физкультурой, пишет Eg.ru.

Это не первый случай, когда дети умирают после занятий физкультурой. В июне 2019 года в детском оздоровительном лагере «Колосок» скончался подросток. Мальчик 2005 года рождения потерял сознание и упал во время утренней зарядки.

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