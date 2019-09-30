Жители села Новогородка Свободненского района помогли сделать сквер

В селе Новогородка Свободненского района Амурской области сделали новый сквер. Место отдыха обустроили в рамках инициативного бюджетирования – это форма участия людей в решении о расходовании бюджетных средств.

Новый сквер в Новогородке появился, как сообщает правительство Амурской области, по проекту местных жителей. Проект обошелся более чем в полмиллиона рублей. Большую часть средств на реализацию местных инициатив выделило министерство финансов Амурской области.

На эти деньги в Новгородке благоустроили сквер и сделали ограждение. По улице Центральной заменили деревянное ограждение на металлическое, на территории установили сцену и скамейки. Теперь в селе на открытом воздухе можно проводить культурно-массовые мероприятия.

В ходе инициативного бюджетирования каждый муниципалитет-участник, по условиям конкурса, получил на реализацию своего проекта не более 1 миллиона рублей из регионального бюджета.

В текущем году 19 районов Амурской области реализуют 82 проекта. На них минфин Приамурья выделил 80 миллионов рублей. При этом каждое муниципальное образование вкладывает свои средства и пожертвования местных жителей. Софинансирование проектов является одним из главных условий инициативного бюджетирования. 3 % от всей суммы должны вложить жители, 5 % – местный бюджет от размера областной субсидии.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. Ее участникам удалось благоустроить территорию своего населенного пункта. В селе Ивановка обустроили озеро с лотосами, в Березовке построили стадион, во Владимировке установили хоккейную коробку, а в Чигирях сделали сквер.

Губернатор Приамурья Василий Орлов отмечает, что инициативное бюджетирование – одна из перспективных региональных практик. Проект по поддержке местных инициатив ставит своей главной задачей улучшить условия жизни сельских жителей, подчеркивает глава регион.

Приамурье готовится принять участие в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий», которая обсуждается в правительстве России. Программа предусматривает благоустройство территорий в селах, ремонт сельских дорог, введение сельхозипотеки и строительство жилья. «Благодаря социально-экономической политике, проводимой президентом России Владимиром Путиным, удастся улучшить качество жизни сельских жителей и остановить отток населения их сел», – подчеркивает областное правительство.