В Приамурье осудили военного за кражу двух айфонов почти за 100 тысяч

В Свободном суд вынес приговор военному, который служил по контракту в войсковой части, расположенной в селе Сергеевка Приморского края. Он украл два телефона в пассажирском поезде. Алексея Малахова признали виновным по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ.

Следствие и суд установили, что 24 декабря 2017, будучи пассажиром поезда № 7 сообщением Владивосток – Новосибирск, мужчина украл два телефона, которые находились на подзарядке – черный Apple Iphone 7 стоимостью 45 143 рубля и золотисто-белый Apple Iphone 7 Plus, стоимостью 44 796 рублей. Это произошло в общем вагоне № 3 во время следования поезда по участку железной дороги через реку Зею Забайкальской железной дороги. Военный скрылся.

Суд признал Малахова виновным в совершении двух преступлений по статье «Кража», и назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает военный следственный отдел СК РФ по Благовещенскому гарнизону.