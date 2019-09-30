Самый толстый человек в мире похудел и просит помощи у государства

Фото: Daily Mirror / WENN.com

Пол Мейсон был самым толстым человеком в мире, пока не похудел. Бывший обладатель звания самого толстого в мире человека попросил Национальную службу здравоохранения Великобритании помочь ему, так как он переживает за свою жизнь.

Раньше Пол весил 444,5 килограмма, а недавно смог похудеть до 228,6 килограммов. Но после того, как он скинул лишнее, у него ухудшилось здоровье. За 5 месяцев он 4 раза лежал в больнице. Мужчина считает, что государство сможет оплатить ему операции на 100 тысяч фунтов (около 7,9 миллиона рублей), чтобы его здоровье пришло в номру. Врачи хотят заменить Мейсону коленные суставы, а также провести операции на бедрах и удалить грыжу. Но на это нужны большие деньги.

Государство уже помогало Мейсону несколько раз, но этого недостаточно. Сейчас он обещает, что просит деньги последний раз. Ранее Мейсону проводили операцию по уменьшению желудка за счет службы здравоохранения, после чего он похудел на 120,6 килограмма. Затем мужчина переехал в США, где ему провели операции по подтяжке обвисшей кожи. Медицинские счета за всю его жизнь составили 1 миллион фунтов стерлингов (примерно 79,4 миллиона рублей).

Британец считает, что достоин операции и докажет свою силу воли. Он уже отказался от шоколада, подсластителей и хлеба. Единственная его слабость – чипсы.

В июне Мейсон променял отношения со своей девушкой на еду. Ради нее он похудел на 305 килограммов, но потом девушка застукала его за поеданием хлеба и рассталась с ним, пишет «Лента.ру».

О том, окажет ли государство помощь Полу – неизвестно.