Дальневосточные байкеры просят помощи в розыске водителя, сбившего их коллегу

Амурский байкер, врач скорой помощи Олег Шульга, поддержал своего единомышленника – бывшего вице-губернатора Приморского края Павла Серебрякова. Байкеры разыскивают свидетелей ДТП, в котором пострадал мотоциклист Григорий Антошенков.

Олег Шульга разместил в своем инстаграм-аккаунте призыв о помощи, написанный Павлом Серебряковым (стиль и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.).

«Друзья, кто меня знает, я редко прошу помощи. Но...в Кировском районе попал в ДТП мой товарищ. Его нашли под мотоциклом, на обочине, по пути из Владивостока в Хабаровск. Произошло в трех километрах от поселка Кировский, 27 сентября c 12:00 до 13:30. Сейчас он находится в тяжелейшем состоянии в реанимации. Вроде бы всякое бывает, но на месте нашли остатки машины, характерные для этого ДТП. Это точно столкновение. Заявления поданы, полиция "как обычно". Прошу распространить. Может быть, кто-то в это время ехал по этому участку дороги и видел. Или не видел, но регистратор снимал. P.S. Человек, кто это сделал, или родственники, знакомые этого человека. Все тайное становится явным. В течение недели, если сам не выйдешь, за информацию я объявлю награду… и найдем», – пообещал Серебряков на своей странице в Фейсбуке. Автор поста также попросил распространения своей записи.

Пострадавший мотоциклист является известным байкером Григорием Антошенковым. В результате ДТП он получил тяжелые травмы – перелом руки, трещину в позвоночнике и пробитое легкое. Некоторое время Антошенков находился в коме. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В комментариях к записи Серебрякова на Фейсбуке отметили, что подкрылок, найденный на месте ДТП, может принадлежать Toyota Camry или Toyota Vista. Пользователи предполагают, что это был автомобиль, выпущенный в 1994–1996 годах.

В понедельник, 30 сентября, появилась официальная информация управления ГИБДД по Приморскому краю о том, что по факту ДТП проводится проверка. По данным ведомства, авария с участием мотоциклиста произошла на участке дороги с сухим асфальтовым покрытием. 35-летний водитель мотоцикла совершил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. Стаж водителя на момент аварии составил 13 лет. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2019 году Григорий не привлекался. Летом он совершил одиночное путешествие на мотоцикле по маршруту Владивосток – Монголия – Байкал.

Несмотря на предположения о том, что мотоцикл съехал с дороги после столкновения с автомобилем, части которого остались на месте происшествия, следствие не считает, что контакт был. В пресс-службе ГИБДД корреспонденту ИА PrimaMedia сообщили, что на месте ДТП не было никаких следов другого транспортного средства. По предварительным данным, пострадавший просто не справился с управлением: «Следов присутствия автомобиля не было ни на самом мотоцикле, не возле него. Следы юза принадлежат только мотоциклу».