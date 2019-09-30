Мэр Зеи Сергей Гибадуллин рассказал, почему город не привлекает инвесторов

Отмечается, что Сергей Равилович в органах муниципальной власти – не новичок: он был депутатом городского Совета шестого созыва, принимал решения по многим вопросам, а потому ему легче адаптироваться в новой роли.

Один из вопросов, который волнует горожан – привлечение в Зею инвестиций.

«К сожалению, наш город для крупных инвесторов не представляет интереса. Тому есть несколько общеизвестных причин: удаленность от железной дороги, высокий уровень тарифов на энергоносители, повышенная сейсмическая активность, риск подтопления. В то же время инвестиции предприятий города (без учета субъектов малого предпринимательства) за первое полугодие составили 805,4 миллиона рублей, что выше того же периода прошлого года на 265,9 миллиона рублей», – рассказал Сергей Равилович.

Он также подчеркнул, что нынешнее положение – не повод опускать руки. В оставшиеся 4 года мэр ставит задачу улучшить облик города.

«Крайне необходимо улучшить внешний облик города, сделать его привлекательным для инвесторов, создать рабочие места. Да, есть объективные факторы, которые так или иначе сказываются на привлекательности Зеи. Но это не повод опускать руки. Необходима популяризация нашего города на самых разных уровнях. Ведь даже не состоявшийся по объективным причинам международный форум вызвал интерес людей к нашему городу, что увеличило поток туристов. Мы не должны вариться в собственном соку и ждать, что кто-то приедет и вытянет нас. Нужно последовательно и целенаправленно добиваться снижения стоимости электроэнергии для нашего города. Решение этой задачи позволило бы во многом изменить экономическую ситуацию», – считает глава города.

По поводу мусорной реформы, которая вызывает много вопросов у жителей Зеи, Сергей Гибадуллин отметил, что региональный оператор несет ответственность за обращение с ТКО с момента погрузки их в мусоровоз. Осуществляющие погрузку работники должны убрать то, что просыпалось во время заполнения мусоровоза. Работа по местам накопления ТКО, включая покраску, ремонт и очистку территории организуется органами местного самоуправления.

«Все мы понимаем, что многое зависит от самих граждан. Если люди будут соблюдать элементарные правила, то контейнерные площадки не будут нуждаться в каждодневной уборке», – подчеркнул мэр.

По поводу беспокойства горожан насчет увеличения численности бродячих собак, Сергей Гибадуллин ответил, что город пока ничего не может с этим сделать.

«Из областного центра на эти цели нам выделено 223 тысячи рублей (из расчета на отлов и содержание десяти безнадзорных животных). В соответствии с требованиями федерального закона был объявлен конкурс, но не поступило ни одной заявки, и мы не сможем реализовать даже эти деньги», – сказал он.

Сергей Равилович также поделился, что власть предпринимает шаги для обеспечения занятости населения: разрабатываются муниципальные программы в социальной сфере, ЖКХ, городской среде, внедряется муниципальный инвестиционный стандарт Амурской области, направленный на упрощение процедур ведения бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности территории, пишет издание «Зейские вести сегодня».