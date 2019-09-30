Благовещенец пошел за водой, а попал в колонию

В Благовещенске мужчина пошел в магазин, но ввязался в конфликт, закончившийся поножовщиной. Обвиняемый утверждал, что пустил нож в дело в ответ на рукоприкладство. Однако это обстоятельство не уберегло его от наказания в виде лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, ранее не судимый мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни».

Инцидент, повлекший судебное разбирательство, произошел в апреле текущего года, недалеко от торгового центра на улице Пионерской в Благовещенске. Обвиняемый рассказал, что в тот день он пошел за водой. На скамейке напротив торгового центра встретил своих знакомых – Константина и Руслана. Константин налил ему рюмку водки, они выпили, и обвиняемый пошел на колонку.

Позже к ним подошли его знакомый Сергей и неизвестный мужчина по имени Александр. С Сергеем у обвиняемого произошел конфликт. От оскорблений перешли к драке. Сергей ударил обвиняемого по лицу, а тот ответил ему ударом ножа в грудь. Пострадавший пообещал оппоненту, что изобьет его. Он вытащил из-за пазухи нунчаки. Удары пришлись по плечу и руке вооруженного ножом человека. Тот убежал, а нож выбросил возле автовокзала.

Во время судебного заседания подсудимый частично признал свою вину и сообщил, что умысла на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему у него не было – он оборонялся.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал явку с повинной и фактическое признание вины, а также то, что мужчина давал подробные показания об обстоятельствах преступления. Отягчающим обстоятельством стало то, что в момент совершения преступления подсудимый был нетрезв.

В итоге осужденный получил три года лишения свободы. Отбывать наказание ему придется в исправительной колонии общего режима.