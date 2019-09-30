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30сентября
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В Чите врач за деньги пропускал пациентов вне искусственной очереди

В Чите врач за деньги пропускал пациентов вне искусственной очереди
Фото: Darko Stojanovic с сайта Pixabay

В Чите суд признал виновным в должностных преступлениях заведующего отделением краевого онкологического диспансера. Он искусственно создавал очередь и брал с пациентов взятки за визит вне этой очереди.

За это преступление ему дали условный срок и выписали штраф в размере 350 тысяч рублей, пишет Life.

«Центральный районный суд Читы рассмотрел уголовное дело в отношении 63-летнего заведующего отделения ГУЗ "Забайкальский краевой онкологический диспансер" и признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 290 УК РФ "Получение взятки" и частью первой статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями"», – заявили в пресс-службе.

Обвинили врача в том, что он 2 раза получал взятки и 5 раз превышал должностные полномочия. Хирург сообщал пациентам о больших очередях на плановые операции (очереди эти он придумывал сам). Причём за плату медик готов был предоставить больному место в стационаре и квоту на операцию в ближайшее время.

Суд отстранил врача от врачебной деятельности на 1,5 года. Также он не сможет в течение этого времени занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных и муниципальных учреждениях.

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#происшествия #суды

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