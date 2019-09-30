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30сентября
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сегодня, 13:25 2

Рядовой ДВОКУ, погубивший автомобилистку, отправится в колонию-поселение

Рядовой ДВОКУ, погубивший автомобилистку, отправится в колонию-поселение
Фото: amur.info

В Благовещенске осужден военнослужащий ДВОКУ. Весной текущего года рядовой, находившийся в состоянии опьянения, совершил ДТП. В аварии погибла женщина-водитель, а пассажир получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», авария произошла 11 марта около 22:40, на 22-м километре автодороги между Благовещенском и Свободным. Как установили следствие и суд, рядовой ДВОКУ пьяным сел за руль микроавтобуса Toyota Hiace. Во время движения он выехал на полосу встречного движения, где в тот момент проезжал Honda Airwave. За рулем была женщина 1987 года рождения. В результате столкновения она погибла на месте. Пострадал и пассажир «хонды» – его здоровью был нанесен тяжкий вред.

Как сообщает военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Благовещенскому гарнизону, суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движение, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее смерть человека». Суд назначил осужденному наказание в виде четырех лет лишения свободы. Отбывать этот срок ему предстоит в колонии-поселении. Также осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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#военные #ДТП #суды

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Комментарии
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  • Lady G

    Lady G
    3 часа назад

    убил человека - и четыре года в колонии-поселения...

  • aurum

    aurum
    3 часа назад

    Какое отношение к ДТП имеет его "военная" принадлежность?!

    Он что-ли был при исполнении? Он был в форме? Чем он отличается от обычного гражданского, кроме того, что дело рассматривается не в гражданском суде?

    К чему этот акцент? АИ как всегда "жжет"?

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