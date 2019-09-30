Рядовой ДВОКУ, погубивший автомобилистку, отправится в колонию-поселение

В Благовещенске осужден военнослужащий ДВОКУ. Весной текущего года рядовой, находившийся в состоянии опьянения, совершил ДТП. В аварии погибла женщина-водитель, а пассажир получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», авария произошла 11 марта около 22:40, на 22-м километре автодороги между Благовещенском и Свободным. Как установили следствие и суд, рядовой ДВОКУ пьяным сел за руль микроавтобуса Toyota Hiace. Во время движения он выехал на полосу встречного движения, где в тот момент проезжал Honda Airwave. За рулем была женщина 1987 года рождения. В результате столкновения она погибла на месте. Пострадал и пассажир «хонды» – его здоровью был нанесен тяжкий вред.

Как сообщает военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Благовещенскому гарнизону, суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движение, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее смерть человека». Суд назначил осужденному наказание в виде четырех лет лишения свободы. Отбывать этот срок ему предстоит в колонии-поселении. Также осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.