В России на 10 % может подорожать молочная продукция

В ноябре на молочную продукцию может подскочить цена на 10 %. Покупатели столкнутся с ростом цен из-за одновременного запуска двух систем контроля товаров, который создаст дополнительные расходы для бизнеса. О возможном повышении предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты.

В России будут действовать сразу две системы контроля молочной продукции. 1 ноября стартует заключительный этап электронной ветеринарной сертификации. Если с 1 июля в систему «Меркурий» были включены, в частности, сыры, масло, творог, то теперь туда попадут молоко, кисломолочные продукты и мороженое. На эти товары в обязательном порядке будут оформляться электронные ветеринарные сертификаты, система позволит отследить движение товара от производителя до магазинной полки.

Также с июля 2019 года в России уже проводится эксперимент по маркировке некоторых видов готовой молочной продукции. Это молоко и сливки (в том числе сухие), кисломолочные продукты, сливочное масло, сыры, творог и другие. На эти товары отечественные производители и импортеры начали наносить цифровой двухмерный код Data Matrix. Как только в торговую сеть попадет промаркированный товар, ритейлер обязан зарегистрировать его в системе. Эксперимент продлится до конца февраля 2020 года. Как заявляли ранее в минпромторге, с 1 июня следующего года маркировка станет обязательной.

ЭВС и маркировка направлены на то, чтобы исключить из продажи фальсификат. Внедрение дублирующих систем прослеживания готовой продукции потребует от участников рынка значительных финансовых ресурсов, сообщают «Известия».

В АКОРТ пояснили, что торговым сетям понадобится новое программное обеспечение, техника и персонал для регистрации каждой единицы товара в обеих системах. Эти расходы (с учетом возникших затрат на функционирование по всей цепочке от производителей до продавца) могут быть перенесены на плечи покупателей, есть риск, что они столкнутся с ростом цен на готовую продукцию на полках магазинов, допустили в организации.

Пока в торговые точки федеральных сетей не поступали промаркированные товары, но в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который отвечает за эксперимент по маркировке, уточнили, что в нем уже участвует более 30 производителей. Поэтому в самое ближайшее время ритейлерам понадобится регистрировать промаркированные товары в системе.

АКОРТ предложила перенести старт электронной ветеринарной сертификации. В организации уверены, что прослеживание готовой молочной продукции системой ЭВС не имеет практического смысла. Эта продукция при производстве подвергается термической обработке и не несет ветеринарных рисков. Ритейлеры уверены, что в части борьбы с фальсификатом система тоже неэффективна. В ней не учитывается движение товаров неживотного происхождения, которые и используются для подделки готовой молочной продукции.

Ассоциация уже направляла аналогичное обращение в кабмин в июле и просила перенести сроки внедрения ЭВС на конец февраля 2020 года — когда завершится эксперимент по маркировке. Но положительного ответа не получила.

«Старт работы сразу в двух системах — чрезмерная нагрузка на бизнес, которая может привести к росту цен на 10-12 %. Пока к введению обеих систем отрасль не готова. Целесообразно вести речь о дальнейшем поэтапном запуске системы ЭВС. Например, с 1 ноября внедрить ее только для двух товарных категорий: сливки и сметана, а остальные ввести уже в марте 2020 года», – считает замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

Это позволит производителям, особенно небольшим предприятиям, выпускающим скоропортящиеся продукты со сроком годности 72 часа, адаптироваться к работе в системе и «обкатать» ее. Что касается запуска маркировки, к ней отрасль готова еще меньше, чем к ЭВС. Она требует дорогостоящего оборудования — например, один маркировщик стоит порядка 17 тысяч евро, а на одну линию нужно два маркировщика. Если говорить о предприятии, перерабатывающем 200-300 т молока в сутки, то у него обычно порядка 10 линий.

Производители также считают, что одновременное действие двух систем избыточно. На маркировку потребуется в общей сложности около 25 миллиардов рублей единовременно и еще 20 миллиардов — ежегодно, сказали «Известиям» в «Союзмолоке». Однако там отметили, что не планируют обращаться с просьбой о переносе сроков внедрения ЭВС для готовой молочной продукции.

В пресс-службе Россельхознадзора сообщили, что запуск ЭВС для животноводческой продукции произошел год назад, а 1 ноября стартует окончательный третий этап, на котором предполагается включение в систему молочной продукции. Этот срок уже установлен, и его перенос не предполагается.

«Мы уверены, что запуск третьего этапа не может стать причиной роста цен. Потому что опыт прохождения первого и второго этапов показал как раз обратный эффект –– снижение себестоимости производства товара за счет работы «Меркурия» на бесплатной основе в отличие от работы с сертификатами на бумажном носителе, за оформление которых производителям приходилось платить», – отметили в службе.