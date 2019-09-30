Ремонт улицы Театральной в Благовещенске продлится еще месяц

В областном центре Приамурья продолжается ремонт одной из главных магистралей города – улице Театральной от Вокзальной до Октябрьской. До конца октября рабочие бригады подрядчика АО «Асфальт» должны полностью обновить участок, протяженностью 1 600 метров.

Работы на объекте продолжаются около двух месяцев, при необходимости – и в ночную смену. Параллельно по всей длине участка ежедневно около 70 дорожных рабочих обустраивают тротуары, снимают асфальтобетонное покрытие и укладывают выравнивающий слой асфальтобетона, устанавливают бортовой камень.

На участке задействовано более 10 единиц спецтехники: асфальтоукладчик, грейдер, погрузчик, кран-манипулятор, катки, экскаваторы. Всего здесь будет уложено более 8 тысяч квадратных метров тротуарной плитки, порядка 31 тысячи квадратных метров современного дорожного покрытия – щебеночно-мастичный асфальтобетон, появится около 3 тысяч квадратов парковочных мест, заменено 92 опоры линий наружного освещения.

Общая стоимость ремонта – 132,5 миллиона рублей.

Для того чтобы не парализовать движение по Театральной, дорожники ограничивают движение автомобильного транспорта частично, перекрывая проезжую часть участками.

Ремонт улицы проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории города Благовещенска. Всего по этой программе в амурской столице отремонтируют 23 участка улично-дорожной сети на общую сумму 467 миллионов рублей. На сегодняшний день 9 участков готовы полностью, четыре – в высокой степени готовности. На остальных ведутся работы, сообщает пресс-служба мэрии.