ДФО оказался в конце рейтинга по приверженности населения к здоровому образу жизни

Названы регионы, жители которых чаще ведут здоровый образ жизни. Регионы Северного Кавказа третий год подряд лидируют в рейтинге по приверженности населения к здоровому образу жизни. В аутсайдерах – Дальний Восток и Крайний Север.

Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новостей. Эксперты проанализировали восемь показателей: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; потребление табака; продажа алкоголя; число выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.

Как отмечается в исследовании, тройка лидеров с прошлого года не изменилась. На первом месте Дагестан, на втором месте – Чечня, на третьем – Кабардино-Балкария. Четвертое место заняла Адыгея, существенно улучшившая свои позиции по сравнению с прошлым годом. В 2018 году она находилась на 11-м месте. На пятом месте – Краснодарский край.

«Для большинства данных регионов характерны невысокий уровень потребления табачных изделий, низкие объемы продаж алкогольной продукции, невысокая доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда. По остальным параметрам ситуация в регионах-лидерах различается. В частности, по доле населения, занимающегося физической культурой и спортом, Краснодарский край и Республика Дагестан входят в число лидеров, остальные же регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по данному показателю занимают средние позиции», – отмечается в исследовании.

На последнем месте рейтинга оказался Камчатский край, на предпоследнем – Еврейская автономная область, третье место с конца заняла Магаданская область. Четвертое и пятое места с конца заняли Забайкальский край и Ненецкий автономный округ.

«Слабые позиции данных регионов наблюдаются почти по всем показателям, учитываемых в рейтинге. Хотя стоит отметить, что по отдельным критериям можно найти положительную динамику, но для качественного улучшения ситуации этого чаще всего недостаточно и нужен комплексный подход в борьбе с распространенностью алкоголя и табака в данных регионах», –добавляют эксперты.

Здоровый образ жизни чаще всего ассоциируется с занятиями спортом и отказом от вредных привычек. За 2018 год доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по данным минспорта, составила 39,8 %. Это на три процентных пункта выше, чем годом ранее. Кроме того, до 83 % выросла доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

По данным минспорта, лидерами по доле населения, занимающегося физкультурой и спортом, являются Краснодарский край, где показатель составляет 49,8 %, Республика Тыва (48,8 %), Республика Дагестан (47,3 %), Ямало-Ненецкий автономный округ (46,6 %) и Тамбовская область (45,9 %).

Что касается вредных привычек, то, по данным Росстата, ежедневно курят 22,5 % населения России. Больше всего курильщиков среди людей в возрасте 40-50 лет (32,5 %), а вот в возрасте от 20 до 40 лет таких ощутимо меньше (22,8 % в возрасте 20-24 лет, 29,7 % – 25-29 лет, 29,9 % – 30-39 лет).

В 2017 году ,по данным минздрава, доля потребителей табака составляла 29 %. Вслед за сокращением доли курящего населения снижаются и расходы на табачные изделия. По итогам 2018 года расходы на табак снизились в 47 российских регионах.

Как отмечается в исследовании, самой распространенной вредной привычкой среди населения России остается употребление алкоголя. Для расчета эксперты использовали показатель продажи алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя региона.

По итогам 2018 года в среднем по России он составил 7,3 литра. Это на 0,3 литра ниже показателя 2017 года. Продажи алкоголя по этому показателю снизились в 47 субъектах федерации. При этом, в отдельных регионах Дальнего Востока данный показатель вдвое превышает средний по стране.

«В целом можно говорить о том, что распространение принципов здорового образа жизни находит отклик среди населения России. ЗОЖ перестает быть модой и скорее превращается в реальный образ жизни, меняя отношение к себе и своему здоровью. Процесс изменения ценностей запущен, но нужно продолжать работу на всех уровнях для продвижения здоровых привычек в более широкие слои населения», – отмечается в исследовании.