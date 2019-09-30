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30сентября
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сегодня, 12:31 0

В октябре пассажиры старше 60 лет смогут путешествовать на поездах с 50-процентной скидкой

В октябре пассажиры старше 60 лет смогут путешествовать на поездах с 50-процентной скидкой
Фото: Амур.инфо

С 30 сентября по 2 октября пассажиры старше 60 лет смогут приобрести билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования со скидкой в 50 %. Акция приурочена к Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

Совершить поездки по сниженной цене можно будет в поездах дальнего следования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), курсирующих во внутригосударственном сообщении в период с 1 по 31 октября 2019 года.

Скидка не распространяется на стоимость дополнительных услуг.

Оформить проездные документы можно будет в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». В случае приобретения документа через интернет скидка будет автоматически применяться после ввода паспортных данных и даты рождения, говорится в информационном сообщении компании.

Подробную информацию о предложении пассажиры также могут получить в кассах дальнего следования и сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» - «Акции (специальные тарифы)».

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#транспорт #финансы

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