В прокуратуре рассказали, как в Приамурье нарушают закон при госзакупках

В Амурской области прокуратура контролирует соблюдение законодательства при осуществлении различных государственных закупок. В частности, речь о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Ведомство на своем сайте рассказало о нескольких случаях нарушений законодательства при осуществлении закупок.

Так, прокурором Благовещенска были выявлены факты ненадлежащего исполнения сроков госконтракта, заключенного МУ «ГУКС» с ООО «Стройуют», отсутствия в графике выполнения работ информации о стоимости работ по каждому этапу контракта на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города. Прокурором 30 августа было внесено представление МУ «ГУКС», которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Прокурором Октябрьского района выявлены факты неразмещения в ЕИС извещений об осуществлении закупки у единственного поставщика. Установлено, что администрацией Восточного сельсовета заключено два муниципальных контракта с единственными поставщиками: ООО «Варваровский коммунальщик-2» на поставку тепловой энергии и ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» на покупку электрической энергии (мощности) и услуги по передаче электрической энергии, однако извещения об осуществлении этих закупок в ЕИС не размещены. Прокурором было внесено представление главе Восточного сельсовета. Оно рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены. Контрактный управляющий сельсовета привлечен к административной ответственности, наказан штрафом – 25 тысяч рублей.

Тындинским городским прокурором были выявлены факты нарушения финансовым управлением администрации города Тынды, комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Тындинского района, управлением образования администрации Тындинского района требований федерального законодательства. А именно – части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ о необходимости осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15 % совокупного годового объема закупок. Тындинским городским прокурором руководителям этих учреждений были внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Нарушения устранены, виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Всего за минувший период 2019 года органами прокуратуры Амурской области было выявлено более 950 нарушений законодательства при осуществлении закупок. Для их устранения принесено 36 протестов на незаконные правовые акты, внесено 449 представлений, 297 должностных лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности, объявлено 9 предостережений о недопустимости нарушений закона. В следственные органы направлено два материала, возбуждено одно уголовное дело.