У двух благовещенцев изъяли почти 3 килограмма марихуаны

В Благовещенске за минувшие выходные сотрудники уголовного розыска изъяли почти 3 килограмма марихуаны. По подозрению в приобретении, хранении и перевозке растений, содержащих наркотические средства, задержаны двое амурчан. Они могут лишиться свободы от 3 до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Задержанные признались в содеянном и пояснили, что собрали наркосодержащие растения для личного употребления без цели сбыта. Транспортной полицией Благовещенска в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.

В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет, в котором находилась сырая растительная масса. Экспертиза установила, что изъятое наркотическое средство – марихуана (каннабис) массой 2 774 грамма, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.