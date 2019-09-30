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30сентября
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сегодня, 11:51 0

У двух благовещенцев изъяли почти 3 килограмма марихуаны

У двух благовещенцев изъяли почти 3 килограмма марихуаны
Фото: pixabay.com

В Благовещенске за минувшие выходные сотрудники уголовного розыска изъяли почти 3 килограмма марихуаны. По подозрению в приобретении, хранении и перевозке растений, содержащих наркотические средства, задержаны двое амурчан. Они могут лишиться свободы от 3 до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Задержанные признались в содеянном и пояснили, что собрали наркосодержащие растения для личного употребления без цели сбыта. Транспортной полицией Благовещенска в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.

В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет, в котором находилась сырая растительная масса. Экспертиза установила, что изъятое наркотическое средство – марихуана (каннабис) массой 2 774 грамма, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

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