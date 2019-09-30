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30сентября
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сегодня, 11:36 3

В Благовещенске дети воруют колпачки с колес автомобилей (видео)

В Благовещенске дети воруют колпачки с колес автомобилей (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска, который рассказал о проблеме. По словам мужчины, в городе дети воруют ниппельные колпачки с колес автомобилей. Благовещенец предоставил подтверждающие видео.

Горожанин пояснил, что живет в доме № 10/4 на Игнатьевском шоссе. Дети скручивают колпачки с колес машин, припаркованных у этого дома, на протяжении недели. Жильцы активно обсуждают ситуацию.

По словам горожанина, в хищениях уличили двух школьников. «Каждый день снимают», – констатирует собеседник. Он добавил, что в понедельник, 30 сентября, последует обращение в полицию.

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#дети #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Терраформер

    Терраформер
    11 минут назад



    который рассказал о проблеме. По словам мужчины, в городе дети воруют ниппельные колпачки с колес автомобилей.



    Колпачкам этим цена - 10 рублей/штука. Ну, если конечно владелец не понторез и не покупал 4 колпачка за 3-5 сотен. Выше 5 сотен - колпачки уже с ключами.

    Шпаньё постоянно скручивает, ага - на велосипеды или ещё куда... ну... и чё с этого? жаба дави на 200 рублей купить себе 20 штук?

    прям раздули до небес ...

    PS^ а маты запиканые - это чьи? это владелец так с пацаном разговаривает?

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    7 минут назад

    Терраформер



    который рассказал о проблеме. По словам мужчины, в городе дети воруют ниппельные колпачки с колес автомобилей.



    Колпачкам этим цена - 10 рублей/штука. Ну, если конечно владелец не понторез и не покупал 4 колпачка за 3-5 сотен. Выше 5 сотен - колпачки уже с ключами.

    Шпаньё постоянно скручивает, ага - на велосипеды или ещё куда... ну... и чё с этого? жаба дави на 200 рублей купить себе 20 штук?

    прям раздули до небес ...

    PS^ а маты запиканые - это чьи? это владелец так с пацаном разговаривает?



    Там не маты, а просто мальчик рассказывает, где живет. Мы такое не можем "давать в эфир". Но да, действительно похоже на запикивание матов.

  • Papanchak

    Papanchak
    2 минуты назад

    Всё начинается с малого, безнаказанность порождает вседозволенность.

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