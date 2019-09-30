В Благовещенске дети воруют колпачки с колес автомобилей (видео)

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В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска, который рассказал о проблеме. По словам мужчины, в городе дети воруют ниппельные колпачки с колес автомобилей. Благовещенец предоставил подтверждающие видео.

Горожанин пояснил, что живет в доме № 10/4 на Игнатьевском шоссе. Дети скручивают колпачки с колес машин, припаркованных у этого дома, на протяжении недели. Жильцы активно обсуждают ситуацию.

По словам горожанина, в хищениях уличили двух школьников. «Каждый день снимают», – констатирует собеседник. Он добавил, что в понедельник, 30 сентября, последует обращение в полицию.