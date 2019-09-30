В Тамбовке для приемных родителей и опекунов устроили праздник

В Тамбовке в День опекуна поздравили и наградили местных жителей, которые стали приемными родителями и опекунами для детей, оставшихся без родительской заботы. Сейчас в Тамбовском районе проживают 72 приемные или опекаемые семьи, в них воспитывается 110 детей.

Организатором праздничных мероприятий стал Тамбовский комплексный центр социального обслуживания населения. С 2014 года в учреждении создано отделение по подготовке и сопровождению замещающих семей. Его задача – своевременно оказывать таким семьям профессиональную психолого-педагогическую помощь, а также помощь в развитии и социальной адаптации детей.

При Тамбовском КЦСОН работает клуб замещающих родителей «Ромашка». Здесь регулярно проводят встречи родителей, на заседания клуба приглашают специалистов различных ведомств и учреждений, чтобы опекуны и приемные мамы и папы могли получить нужную информацию из достоверных источников, обсудить волнующие их вопросы, обменяться опытом и знаниями и поддержать друг друга.

Очередное заседание клуба ко Дню опекуна в Тамбовке провели в форме торжественного праздничного мероприятия. «День опекуна – это особый праздник, праздник для тех, кто умеет от чистого сердца дарить тепло своей души, нежность и внимание детям, которые в этом особенно нуждаются. Сегодня у родителей есть больше возможностей для получения квалифицированной помощи, так как кроме органа опеки и попечительства 5 лет назад было создано отделение по подготовке и сопровождению замещающих семей в Тамбовском комплексном центре социального обслуживания», – отметила заместитель главы Тамбовского района по социальным вопросам Светлана Пашкина.

Родителям вручили благодарственные письма за заботу и кропотливый труд в воспитании детей, создание условий, способствующих успешному обучению и развитию творческих способностей у детей, за терпение и умение преодолевать различные жизненные ситуации, за активную жизненную позицию.

От замещающих родителей к собравшимся обратилась Зейлихан Соболева. Она поблагодарила специалистов отделения по подготовке и сопровождению замещающих семей и отдела образования администрации Тамбовского района за оказание помощи в решении возникающих проблем, связанных с воспитанием и содержанием детей, за интересные мероприятия, организованные для детей. На празднике для замещающих родителей выступили дети из центра детского творчества села Тамбовка.

Такие мероприятия позволяют поднять значимость замещающих семей и продемонстрировать их важный вклад в формирование семейных ценностей, считают в Тамбовском комплексном центре. Специалисты отделения оказывают приемным родителям и опекунам помощь в социализации детей, помогают решить проблемы взаимодействия между ребенком и родителем.