Бывший бухгалтер детского дома лишилась свободы за хищение около 2 миллионов рублей

Константиновский районный суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру Константиновского детского дома. Она осуждена по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

С 8 сентября 2014 года по 28 ноября 2014 года 28-летняя женщина, работая главным бухгалтером детского дома похитила более 200 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Осужденная самовольно составляла платежные поручения при отсутствии авансовых отчётов, указывающих на приобретение различных товаров.

При назначении наказания суд учел все обстоятельства по делу, данные о личности подсудимой, смягчающие вину обстоятельства и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, признание вины, активное способствование расследованию преступления, наличие на иждивении малолетних детей и назначил окончательное виновному лицу наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

При этом, как сообщает прокуратура, женщина уже была ранее осуждена за аналогичное преступление, совершенное ею, когда он работала главным бухгалтером Константиновского центра социальной помощи семье и детям «Росток». Тогда она похитила более 1 миллиона 700 тысяч рублей. С 27 мая 2019 года виновная отбывает наказание в местах лишения свободы по первому приговору.