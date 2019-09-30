Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:50 1

В России потушили все лесные пожары

В России потушили все лесные пожары
Фото: pixabay.com

Все лесные пожары в России ликвидированы. Об этом сообщает федеральная Авиалесоохрана. По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки были ликвидированы семь лесных пожаров на площади 94 гектара.

Сибирская и дальневосточная тайга этим летом оказались охвачены огнем, некоторые районы оказались окутаны дымом. В четырех регионах – в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии – был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

К тушению пожаров были привлечены силы Минобороны. По информации МЧС, основной причиной стало неосторожное обращение с огнем, сообщают «РИА Новости». Прокуратура сообщала о выявлении фактов намеренного поджога лесов, когда таким способом прикрывались незаконные рубки.

Просмотров всего: 28

#пожары

распечатать


Происшествия

Тридцать человек эвакуировали из дома в селе Чигири из-за пожара

Происшествия 3

Из-за проблем с оборудованием в селе Марково сгорела баня
Происшествия

Сильный ветер не дал огнеборцам спасти от огня жилой дом в Приамурье
Происшествия 3

В России остался один действующий пожар – в Амурской области
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Изониозид вылечит город

    Изониозид вылечит город
    22 минуты назад

    Ну так-то не удивительно, снегом присыпало...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь