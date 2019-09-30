В России потушили все лесные пожары

Все лесные пожары в России ликвидированы. Об этом сообщает федеральная Авиалесоохрана. По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки были ликвидированы семь лесных пожаров на площади 94 гектара.

Сибирская и дальневосточная тайга этим летом оказались охвачены огнем, некоторые районы оказались окутаны дымом. В четырех регионах – в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии – был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

К тушению пожаров были привлечены силы Минобороны. По информации МЧС, основной причиной стало неосторожное обращение с огнем, сообщают «РИА Новости». Прокуратура сообщала о выявлении фактов намеренного поджога лесов, когда таким способом прикрывались незаконные рубки.