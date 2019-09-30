Иван Юдин: когда буду менять паспорт, к фамилии добавлю Бузов

Он уверенно называет себя Иван Бузов, не боится признаться, что знает все песни наизусть Ольги Бузовой и без стеснения рассказывает о своей любви к ней как к артисту. А еще его не смущают негативные комментарии даже в отношении самого себя. Редакция «Афиши» познакомилась с организатором благовещенского фан-клуба Ольги Бузовой, который поделился своими впечатлениями об артистке, высказался в сторону хейтеров, а также рассказал о своих глобальных планах.

– Как тебе прошедший концерт: оправдал твои ожидания?

– Этот концерт – очень важное для меня событие. Потому что являюсь поклонником Ольги уже 7 лет. Я был на предыдущем концерте и после него ждал следующего. Ждал его 1.5 года. Когда в июне этого года только появилась публикация о продаже билетов, я буквально через 2 минуты позвонил и забронировал их. Концерт оправдал мои ожидания. Просто увидеть Бузову по телевизору – этого мало. Ее нужно увидеть в живую. В этом году я встретил ее в аэропорту. Мы сфотографировались, записали видео. Когда взял ее за плечо и спросил: «Ольга, ты помнишь меня?», она ответила «Конечно, я тебя помню, Вань, что ты организатор фан-клуба, и я жду вас завтра на своем концерте». Он очень меня впечатлил. Я кайфовал и чувствовал себя в той атмосфере, в которой хотел находиться.

Бузова – не просто человек с «Дом-2». Она мотивирует меня своей целеустремленностью. А еще она по знаку зодиака козерог, как и я козерог. И черты характера у нас очень схожи.

– По сравнению с предыдущим годом этот концерт круче?

– Да, еще круче и на уровень выше. Это не передать словами. Это настолько масштабно… Это реально шоу. Не просто любительский концерт. В прошлом году концерт тоже был яркий, но была неудобная площадка с только сидячими местами. Для таких концертов, как у Ольги, площадки должны быть больше. Обязательно должны быть танцпол, партер, балконы. Чтобы людям было удобно. Под песни Ольги хочется танцевать, петь и в этом году это было возможно. Поэтому этот концерт был гораздо круче предыдущего.

– Многие не понимают, какой смысл ходить на ее концерты, если она поет под фонограмму. Но ты уже второй год подряд приходишь на концерт. Почему?

– Этот вопрос слышу довольно часто. Когда Бузова выпустила в 2016 году первую песню «Под звуки поцелуев», что могу сказать… Я сначала не слышал ее голоса. Смотрел «Дом-2», другие передачи и сначала не понимал, кто она такая… Все считали ее за дуру, что она глупая блондинка, а мне было интересно наблюдать за ней. Выходит эта первая песня, потом в январе 2017 года «Привыкаю», и тут я понял, что это человек, который закладывает смысл своей жизни в песни. Это настолько круто, что не каждый певец может справиться с этим. И мне начали задавать вопросы типа «Она же поет под фонограмму?». Ну, знаете, кто в наше время сейчас из звезд не поет под фонограмму? Единицы. Большинство артистов поют под фонограмму.

Есть моменты, когда, например, сел голос, а у тебя запланированы концерты… Плюс, тяжело петь вживую, когда много движения. А все концерты Ольги очень подвижные. И как можно стоя стоять с микрофоном и петь? Это же не Алла Пугачева, которая так делает. Когда я встретил Ольгу в аэропорту, она была уже с хриплым осевшим голосом. Понял, что сорвала голос и что будет петь под фонограмму. Но для меня это было не важно. Потому что на предыдущем концерте были песни, исполненные вживую. А еще приоткрою маленькую тайну: у нее на микрофоне есть автотюн. Я в прошлом году его и видел все эти кнопочки на нем. Но опять же, это не важно.

Смысл ходить на концерты? Смысл есть ходить для тех, кто слушает ее и любит. Почему я хожу второй год? Потому что я ее поклонник и организатор фан-клуба в Благовещенске уже как 2 года. Мы перед концертом обдумываем каждую деталь, подарок, как попасть в гримерку.

– Ты очень смело и уверенно заявляешь о том, что Ольга нравится тебе как артист. При этом прекрасно знаешь, что у нее много как фанатов, так и хейтеров. Причем последние готовы не лицеприятно высказываться даже в сторону первых. Тебя это не смущает? Тем более в маленьком Благовещенске?

– Я смело заявляю в своих соцсетях о том, что она мне нравится. И мне не стыдно выйти на улицу в футболке с изображением Оли. Здесь нечего стесняться. У каждого человека свои вкусы. Мне нравится Бузова, а кому-то Лепс или Пугачева… Это моя жизнь. И что мне носить, как выглядеть – решаю я.

А по поводу хейтеров… они есть у каждого. В моей жизни их тоже достаточно. Хейтры – люди, которые в основном зависят от мнения общества. Я никогда не пойду за этим стадом. Конечно же, Оля сама прекрасно видит и читает комментарии. Понимаю, что ей некоторые неприятны, но и неприятны нам, поклонникам. Но у нее также предостаточно фанатов, которые ее любят. Это люди, которые нашли в ней то, что зацепило. А хейтеры считают, вот она с «Дома-2», значит, дура. Ну, ребят, а чего вы добились в жизни? Она зарабатывает деньги. Находится на первом месте в журнале Forbs по заработку в инсте среди известных артистов России до 40 лет. Даже Филлип Киркоров на 6. Человек показал себя, что она может. Хейтеры не могут этого понять и увидеть.

Благовещенск, что могу сказать про этот город… Я из Новобурейска, в Благовещенске живу 3 год. И когда «Альфаканал» опубликовал интервью со мной, я прочитал все комментарии под ним. Люди высказывались в сторону и Ольги, и меня плохо. И негатива было больше, чем позитива. А еще было очень странно и глупо, когда Амуринфо объявляет розыгрыш билетов на концерт Бузовой, участие в котором приняли чуть ли не 12 тысяч человек, и сразу люди пишут негатив. На прошлом концерте был человек, не буду называть его имени и фамилии, который писал активно негативные комменты, но по итогу был на концерте Оли и еще сфотографировался с ней. Я таких людей не понимаю. У меня ощущение, что люди в комментах либо себя пиарят, либо пытаются показать «смотрите, какой я крутой».

– Как думаешь, почему у нее столько много хейтеров? На моей памяти это первый такой артист, который всегда вызывает реакцию у людей.

– Бузова везде: на футболках, в рекламе, в шоу-бизнесе, в телепередачах, в интернете. И людей это бесит. У некоторых вызывает такую реакцию еще с проекта «Дом-2». Она пришла на него в 18 лет. Параллельно училась в университете в Санкт-Петербурге. И закончила его с золотой медалью, как и школу, где ее не принимали – видел интервью у Малахова с Ольгой на эту тему.

Когда Бузова была на «Дом-2» ее же хотели выгнать. Но один человек решил уйти вместо нее. У народа был шанс «убрать» Олю, но они потеряли этот момент. И к лучшему. Нам, фанатам, нравится, что наша Оля показывает, что всего может добиться.

– В свою сторону слышал от друзей или близких непонимание?

– Слышал и слышу до сих пор. Некоторые друзья ее не слушают и не любят. Но они приняли меня таким, какой я есть. Изначально спрашивали, чем она меня зацепила. Говорили, ну ты же мальчик, должен других исполнителей слушать, почему Бузова? Я к таким вопросам привык. У меня бабушка изначально ее не понимала и не воспринимала. Но в итоге она в свои 74 года смотрит в интернете ее клипы. Сейчас бабушка гордится мной, что я не сижу на месте, что иду к своей цели. У нас в городе единственный фан-клуб «Обузевшая Блага». Он создавался под моим руководством. Сейчас нас 38 человек.

– Как создавался фан-клуб и с какой целью?

– Фан-клуб – моя идея. В 2017 году «Альфаканал» проводил конкурс «Признаться в любви артисту», связанный с концертом Ольги Бузовой. И я написал «Альфаканалу». У меня взяли интервью, рассказал, что хочу создать фан-клуб. Ну и мне предложили включить в него победителей конкурса. Так он и появился. После концерта многим дальше уже стало не интересно и фан-клуб затих, да и я сменил номер телефона. А потом внезапно решил начать все заново. Это было сложно, но мне помогла очень хорошая знакомая.

– Отойдем от темы с Ольгой. Расскажи о себе?

– Я Иван Юдин, псевдоним у меня Бузов. У многих, кто меня знает, в телефоне я подписан как Бузов. Это мой псевдоним, с которым идти по жизни. И мне приятно, что люди меня называют президентом или организатором благовещенского фан-клуба Ольги Бузовой. Многие говорили, смени фамилию. На самом деле у меня это в мыслях. Возможно, когда буду переделывать паспорт, в скобочках добавлю себе этот псевдоним. И я не шучу. Я понимаю, что это сложный процесс, но посмотрим.

Я учусь в колледже культуры и искусства на третьем курсе хореографического отделения. Танцую около 14 лет. Окончил музыкальную школу по саксофону выпустился из коллектива народного ансамбля «Радость», с которым гастролировал по России. Мое любимое хобби – соцсети. Без этого никак. Вся моя жизнь в них. Кто-то говорит: «Вань, зачем тебе это нужно, это личное ведь?». Считаю, что в моих соцсетях только то, что я считаю нужным. Прям слишком личное там не появится. Работал официантом в одном из кафетериев и скоро начнется стажировка официантом уже в ресторане. Я не привык сидеть на шее у своей бабушки, поэтому я работаю и обеспечиваю себя сам. Мне 18, есть руки и ноги, а значит, нужно работать.

А еще у меня большие планы на будущее. Планирую после учебы уехать в Москву и попасть в BuzTeam – это то, к чему я стремлюсь. Танцы – тот формат меня, где могу полностью себя раскрыть.