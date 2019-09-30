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Иван Юдин: когда буду менять паспорт, к фамилии добавлю Бузов

Иван Юдин: когда буду менять паспорт, к фамилии добавлю Бузов
Фото: amur.info

Он уверенно называет себя Иван Бузов, не боится признаться, что знает все песни наизусть Ольги Бузовой и без стеснения рассказывает о своей любви к ней как к артисту. А еще его не смущают негативные комментарии даже в отношении самого себя. Редакция «Афиши» познакомилась с организатором благовещенского фан-клуба Ольги Бузовой, который поделился своими впечатлениями об артистке, высказался в сторону хейтеров, а также рассказал о своих глобальных планах.

Как тебе прошедший концерт: оправдал твои ожидания?

– Этот концерт – очень важное для меня событие. Потому что являюсь поклонником Ольги уже 7 лет. Я был на предыдущем концерте и после него ждал следующего. Ждал его 1.5 года. Когда в июне этого года только появилась публикация о продаже билетов, я буквально через 2 минуты позвонил и забронировал их. Концерт оправдал мои ожидания. Просто увидеть Бузову по телевизору – этого мало. Ее нужно увидеть в живую. В этом году я встретил ее в аэропорту. Мы сфотографировались, записали видео. Когда взял ее за плечо и спросил: «Ольга, ты помнишь меня?», она ответила «Конечно, я тебя помню, Вань, что ты организатор фан-клуба, и я жду вас завтра на своем концерте». Он очень меня впечатлил. Я кайфовал и чувствовал себя в той атмосфере, в которой хотел находиться.

Бузова – не просто человек с «Дом-2». Она мотивирует меня своей целеустремленностью. А еще она по знаку зодиака козерог, как и я козерог. И черты характера у нас очень схожи.

По сравнению с предыдущим годом этот концерт круче?

– Да, еще круче и на уровень выше. Это не передать словами. Это настолько масштабно… Это реально шоу. Не просто любительский концерт. В прошлом году концерт тоже был яркий, но была неудобная площадка с только сидячими местами. Для таких концертов, как у Ольги, площадки должны быть больше. Обязательно должны быть танцпол, партер, балконы. Чтобы людям было удобно. Под песни Ольги хочется танцевать, петь и в этом году это было возможно. Поэтому этот концерт был гораздо круче предыдущего.

Многие не понимают, какой смысл ходить на ее концерты, если она поет под фонограмму. Но ты уже второй год подряд приходишь на концерт. Почему?

– Этот вопрос слышу довольно часто. Когда Бузова выпустила в 2016 году первую песню «Под звуки поцелуев», что могу сказать… Я сначала не слышал ее голоса. Смотрел «Дом-2», другие передачи и сначала не понимал, кто она такая… Все считали ее за дуру, что она глупая блондинка, а мне было интересно наблюдать за ней. Выходит эта первая песня, потом в январе 2017 года «Привыкаю», и тут я понял, что это человек, который закладывает смысл своей жизни в песни. Это настолько круто, что не каждый певец может справиться с этим. И мне начали задавать вопросы типа «Она же поет под фонограмму?». Ну, знаете, кто в наше время сейчас из звезд не поет под фонограмму? Единицы. Большинство артистов поют под фонограмму.

Есть моменты, когда, например, сел голос, а у тебя запланированы концерты… Плюс, тяжело петь вживую, когда много движения. А все концерты Ольги очень подвижные. И как можно стоя стоять с микрофоном и петь? Это же не Алла Пугачева, которая так делает. Когда я встретил Ольгу в аэропорту, она была уже с хриплым осевшим голосом. Понял, что сорвала голос и что будет петь под фонограмму. Но для меня это было не важно. Потому что на предыдущем концерте были песни, исполненные вживую. А еще приоткрою маленькую тайну: у нее на микрофоне есть автотюн. Я в прошлом году его и видел все эти кнопочки на нем. Но опять же, это не важно.

Смысл ходить на концерты? Смысл есть ходить для тех, кто слушает ее и любит. Почему я хожу второй год? Потому что я ее поклонник и организатор фан-клуба в Благовещенске уже как 2 года. Мы перед концертом обдумываем каждую деталь, подарок, как попасть в гримерку.

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Сегодня мы её встречали в аэропорту.❤️ В 8:50 наша Ольга была уже в Благовещенске, где мы всей дружной командой стояли и ждали когда она выйдет. И вот этот момент...Она без проблем сфотографировалась, обняла нас и сказала, что ждёт нас всех завтра на своём концерте. 🤗 Спасибо дорогая @buzova86 , что ценишь нас и любишь!😇 #обузевшаяблага#блг#благ#благовещенск#бузова#лайкер#танцуйподбузову

Публикация от 💖ФАН-КЛУБ ОЛЬГИ БУЗОВОЙ BLG💖 (@obuzevshaya_blaga)

Ты очень смело и уверенно заявляешь о том, что Ольга нравится тебе как артист. При этом прекрасно знаешь, что у нее много как фанатов, так и хейтеров. Причем последние готовы не лицеприятно высказываться даже в сторону первых. Тебя это не смущает? Тем более в маленьком Благовещенске?

– Я смело заявляю в своих соцсетях о том, что она мне нравится. И мне не стыдно выйти на улицу в футболке с изображением Оли. Здесь нечего стесняться. У каждого человека свои вкусы. Мне нравится Бузова, а кому-то Лепс или Пугачева… Это моя жизнь. И что мне носить, как выглядеть – решаю я.

А по поводу хейтеров… они есть у каждого. В моей жизни их тоже достаточно. Хейтры – люди, которые в основном зависят от мнения общества. Я никогда не пойду за этим стадом. Конечно же, Оля сама прекрасно видит и читает комментарии. Понимаю, что ей некоторые неприятны, но и неприятны нам, поклонникам. Но у нее также предостаточно фанатов, которые ее любят. Это люди, которые нашли в ней то, что зацепило. А хейтеры считают, вот она с «Дома-2», значит, дура. Ну, ребят, а чего вы добились в жизни? Она зарабатывает деньги. Находится на первом месте в журнале Forbs по заработку в инсте среди известных артистов России до 40 лет. Даже Филлип Киркоров на 6. Человек показал себя, что она может. Хейтеры не могут этого понять и увидеть.

Благовещенск, что могу сказать про этот город… Я из Новобурейска, в Благовещенске живу 3 год. И когда «Альфаканал» опубликовал интервью со мной, я прочитал все комментарии под ним. Люди высказывались в сторону и Ольги, и меня плохо. И негатива было больше, чем позитива. А еще было очень странно и глупо, когда Амуринфо объявляет розыгрыш билетов на концерт Бузовой, участие в котором приняли чуть ли не 12 тысяч человек, и сразу люди пишут негатив. На прошлом концерте был человек, не буду называть его имени и фамилии, который писал активно негативные комменты, но по итогу был на концерте Оли и еще сфотографировался с ней. Я таких людей не понимаю. У меня ощущение, что люди в комментах либо себя пиарят, либо пытаются показать «смотрите, какой я крутой».

Как думаешь, почему у нее столько много хейтеров? На моей памяти это первый такой артист, который всегда вызывает реакцию у людей.

– Бузова везде: на футболках, в рекламе, в шоу-бизнесе, в телепередачах, в интернете. И людей это бесит. У некоторых вызывает такую реакцию еще с проекта «Дом-2». Она пришла на него в 18 лет. Параллельно училась в университете в Санкт-Петербурге. И закончила его с золотой медалью, как и школу, где ее не принимали – видел интервью у Малахова с Ольгой на эту тему.

Когда Бузова была на «Дом-2» ее же хотели выгнать. Но один человек решил уйти вместо нее. У народа был шанс «убрать» Олю, но они потеряли этот момент. И к лучшему. Нам, фанатам, нравится, что наша Оля показывает, что всего может добиться.

В свою сторону слышал от друзей или близких непонимание?

– Слышал и слышу до сих пор. Некоторые друзья ее не слушают и не любят. Но они приняли меня таким, какой я есть. Изначально спрашивали, чем она меня зацепила. Говорили, ну ты же мальчик, должен других исполнителей слушать, почему Бузова? Я к таким вопросам привык. У меня бабушка изначально ее не понимала и не воспринимала. Но в итоге она в свои 74 года смотрит в интернете ее клипы. Сейчас бабушка гордится мной, что я не сижу на месте, что иду к своей цели. У нас в городе единственный фан-клуб «Обузевшая Блага». Он создавался под моим руководством. Сейчас нас 38 человек.

Как создавался фан-клуб и с какой целью?

– Фан-клуб – моя идея. В 2017 году «Альфаканал» проводил конкурс «Признаться в любви артисту», связанный с концертом Ольги Бузовой. И я написал «Альфаканалу». У меня взяли интервью, рассказал, что хочу создать фан-клуб. Ну и мне предложили включить в него победителей конкурса. Так он и появился. После концерта многим дальше уже стало не интересно и фан-клуб затих, да и я сменил номер телефона. А потом внезапно решил начать все заново. Это было сложно, но мне помогла очень хорошая знакомая.

– Отойдем от темы с Ольгой. Расскажи о себе?

– Я Иван Юдин, псевдоним у меня Бузов. У многих, кто меня знает, в телефоне я подписан как Бузов. Это мой псевдоним, с которым идти по жизни. И мне приятно, что люди меня называют президентом или организатором благовещенского фан-клуба Ольги Бузовой. Многие говорили, смени фамилию. На самом деле у меня это в мыслях. Возможно, когда буду переделывать паспорт, в скобочках добавлю себе этот псевдоним. И я не шучу. Я понимаю, что это сложный процесс, но посмотрим.

Я учусь в колледже культуры и искусства на третьем курсе хореографического отделения. Танцую около 14 лет. Окончил музыкальную школу по саксофону выпустился из коллектива народного ансамбля «Радость», с которым гастролировал по России. Мое любимое хобби – соцсети. Без этого никак. Вся моя жизнь в них. Кто-то говорит: «Вань, зачем тебе это нужно, это личное ведь?». Считаю, что в моих соцсетях только то, что я считаю нужным. Прям слишком личное там не появится. Работал официантом в одном из кафетериев и скоро начнется стажировка официантом уже в ресторане. Я не привык сидеть на шее у своей бабушки, поэтому я работаю и обеспечиваю себя сам. Мне 18, есть руки и ноги, а значит, нужно работать.

А еще у меня большие планы на будущее. Планирую после учебы уехать в Москву и попасть в BuzTeam – это то, к чему я стремлюсь. Танцы – тот формат меня, где могу полностью себя раскрыть.

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