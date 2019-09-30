Сергей Лазарев подтвердил наличие годовалой дочки
36-летний певец Сергей Лазарев признался Лере Кудрявцевой, что у него есть дочь. По словам исполнителя, недавно девочке исполнился год.
Ранее Сергей Лазарев скрывал сына Никиту, но в прошлом году в Сети появились слухи, что у Лазарева появилась и дочь, однако подтверждения этому не было. Теперь же счастливый отец в программе «Секрет на миллион» рассказал о том, что у него есть годовалая дочь.
Сергей Лазарев не рассказал, кто является матерью маленькой Анны. Но озвучил некоторые подробности о девочке. Сейчас она уже учится ходить. Лазарев много времени проводит с Аней и тратит на девочку и ее одежду огромные суммы. Певец рассказал, что ее любимый цвет – розовый. Ведущей передачи «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой исполнитель показал трогательный снимок, на котором он предстает в окружении детей.
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Мои солнышки! Моя безоговорочная любовь! Теперь я могу смело и громко кричать на весь мир- Никитушка , Анютка, я вас очень люблю!!! Мои детки! ❤️❤️❤️ #НикитаСергеевич #АннаСергеевна #Лазаревы P.s. Хочу сказать огромное спасибо каждому, кто сегодня выслушал меня в передаче «Секрет на Миллион» , каждому кто прожил со мной все то, о чем я рассказывал, каждому, кто сопереживал моим семейным трагедиям , и радовался моим семейным радостям. Директ разрывается от поздравлений! Спасибо, что адекватных людей, способных радоваться чужому счастью , в разы больше негативно настроенных.... Отдельная благодарность Лере Кудрявцевой @leratv ❤️, и всей команде программы «Секрет на Миллион» , которая готовила к выпуску эту эмоциональную передачу! Спасибо моей семье , а также Мише и Владу Топаловым, что так согласились на такой публичный разговор на очень личные темы! Спасибо, я очень счастлив! А недоброжелателям, завистникам я хочу сказать- Не судите, да не судимы будете! Добра и мира всем вам! Я вас люблю!!!
Также певец отметил, что детей ему родила одна суррогатная мать. О том, кто ею стал, неизвестно.
Как рассказал Лазарев, Никита очень хорошо относится к сестренке, помогает ее воспитывать. При этом никакой ревности мальчик не проявляет. Сергей отметил, что у Никиты и Анны одни и те же биологические родители. При самих родах он не присутствовал, однако приехал забирать Аню из роддома вместе с Никитой. Ранее Лазарев отрицал факт рождения дочери, пишет Eg.ru.
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