Сергей Лазарев подтвердил наличие годовалой дочки

36-летний певец Сергей Лазарев признался Лере Кудрявцевой, что у него есть дочь. По словам исполнителя, недавно девочке исполнился год.

Ранее Сергей Лазарев скрывал сына Никиту, но в прошлом году в Сети появились слухи, что у Лазарева появилась и дочь, однако подтверждения этому не было. Теперь же счастливый отец в программе «Секрет на миллион» рассказал о том, что у него есть годовалая дочь.

Сергей Лазарев не рассказал, кто является матерью маленькой Анны. Но озвучил некоторые подробности о девочке. Сейчас она уже учится ходить. Лазарев много времени проводит с Аней и тратит на девочку и ее одежду огромные суммы. Певец рассказал, что ее любимый цвет – розовый. Ведущей передачи «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой исполнитель показал трогательный снимок, на котором он предстает в окружении детей.

Также певец отметил, что детей ему родила одна суррогатная мать. О том, кто ею стал, неизвестно.

Как рассказал Лазарев, Никита очень хорошо относится к сестренке, помогает ее воспитывать. При этом никакой ревности мальчик не проявляет. Сергей отметил, что у Никиты и Анны одни и те же биологические родители. При самих родах он не присутствовал, однако приехал забирать Аню из роддома вместе с Никитой. Ранее Лазарев отрицал факт рождения дочери, пишет Eg.ru.