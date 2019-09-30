В России с 1 октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги

С 1 октября в России вступает в силу несколько законов. В соответствии с ними бюджетникам повысят заработную плату, снизят налог на фрукты и ягоды, установят новую комиссию для быстрых платежей. Вступит в силу и ряд других нововведений.

Банки будут брать новую комиссию с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей. Тарифы установил Банк России. Плата будет взиматься только с юридических лиц. Для массовых платежей (включая оплату услуг медицинских и образовательных учреждений, оплату услуг ЖКХ, телекоммуникационных и так далее) максимальный размер комиссии составит 0,4 % от суммы платежа. Для остальных – 0,7 %.

Комиссия с физических лиц при оплате любых товаров и услуг через Систему быстрых платежей взиматься не будет. Также комиссия не коснется государственных платежей. Например, оплаты штрафов или налогов. К тому же с 1 октября все системно значимые банки должны уже использовать Систему быстрых платежей. Изначально эта норма должна была заработать с 1 сентября.

Сотрудникам федеральных бюджетных организаций, которые не попали в майские указы президента, поднимут зарплату. Об этом говорится в распоряжении российского правительства. Заработная плата повысится на 4,3 %. Получить прибавку должны и региональные бюджетники. В начале года местным властям были даны рекомендации повысить зарплаты этой категории граждан.

При получении кредита в банке заемщиков будут проверять на платежеспособность. Кредитные организации начнут оценивать степень закредитованности потенциального клиента. Будут применять показатель долговой нагрузки (ПДН). Об этом говорится в указании Банка России. При расчете ПДН банки будут брать сведения о подтвержденных доходах клиента и данные обо всех выданных ему кредитах в бюро кредитных историй. Формула расчета ПДН примерно такая: определяется общая сумма платежей по уже взятым кредитам, прибавляется платеж по будущему займу. Затем определяется, какой процент это составит к среднемесячному доходу за последние полгода. Если показатель превысит 50 %, то риск будет повышенным и банку придется резервировать под такие займы больше капитала. Естественно, кредитной организации придется ужесточать для клиентов условия выдачи кредита.

Увеличится налог на пальмовое масло. Он поднимется с 10 до 20 %. А вот налог на добавленную стоимость на фрукты и ягоды будет снижен до 10 процентов (сейчас НДС составляет 20 %). Об этом говорится в федеральном законе от 2 августа 2019 года № 268-ФЗ «О внесении изменений в статью 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

В жилых квартирах намерены запретить хостелы. Об этом говорится в федеральном законе от 15 апреля 2019 года № 59-ФЗ «О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации». Жилое помещение в многоквартирном доме нельзя будет использовать для предоставления гостиничных услуг. Продолжать держать хостелы и мини-гостиницы можно будет только в нежилых помещениях, которые расположены на первых этажах с отдельным входом. Кроме того, хостелы могут работать в комплексах апартаментов, так как они не считаются жилыми, пишет «Российская газета».

«Новый закон негативно скажется на работе хостелов и мини-гостиниц. Вероятно, многие их них просто прекратят свое существование. Поскольку, во-первых, этот вид бизнеса и так не совсем окреп в нашей стране и любые законодательные изменения болезненно ударят по нему. Во-вторых, для того, чтобы продолжить работу необходимо будет перевести недвижимость в нежилой фонд. Для этого необходимо согласие большинства жителей и наличие отдельного входа. Чаще всего выполнение этих условий просто невозможно», – рассказала адвокат на рынке недвижимости Виктория Данильченко.

Оформить по максимальной цене аварию по европротоколу без участия сотрудников полиции, если у сторон нет разногласий, можно будет в любом регионе России. Теперь сумма выплаты может дойти не до 100 тысяч, а до 400 тысяч рублей. Об этом говорится в федеральном законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Сейчас оформить европротокол на таких условиях можно только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Зафиксировать аварию нужно при помощи специального мобильного приложения. Также это можно сделать благодаря устройству ГЛОНАСС. Оно фиксирует аварию и передает данные об ускорениях и силе удара оператору, который потом передает их страховщику.