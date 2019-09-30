В Приамурье зарегистрировано 2 923 случая ОРВИ

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Управление Роспотребнадзора по Амурской области опубликовало данные об эпидемиологической обстановке в регионе за период с 23 по 29 сентября. В Приамурье было зарегистрировано 2 923 случая ОРВИ. Это ниже недельного эпидемического порога на 33,8 % и не превышает среднемноголетний показатель.

В Амурской области продолжается иммунизация против гриппа. По состоянию на 28 сентября, привито 383 207 человек, что составляет 93,9 % от плана (400 765), в том числе детей – 125 318 (это 96,6 % от плана (129 101)).

Ведомство напоминает о необходимости проведения профилактических прививок против гриппа, призывает к соблюдению мер неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ.

Уровень заболеваемости энтеровирусной инфекцией – ниже уровня заболеваемости предшествующей недели на 30,2 %. Ведомство напоминает о соблюдении основных мер профилактики энтеровирусной инфекции, просит не допускать детей с любыми признаками инфекционного заболевания в образовательные учреждения.

Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями ниже контрольного уровня на 38,8 %.